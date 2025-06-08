Не розумію такого ставлення гравців до збірної, – Мілевський відреагував на поразку України від Канади

Легендарний нападник київського Динамо Артем Мілевський розкритикував футболістів збірної України за ганебну поразку від Канади (2:4) на товариському турнірі Canadian Shield.

Його слова передає BLIK.

" Чесно кажучи, я взагалі не розумію, навіщо було летіти до Канади, якщо програвати там до 31-ї хвилини 0:3. Склад у нас був хороший, всі футболісти грають у своїх клубах, але те, що сталося вчора... Не розумію такого ставлення гравців до збірної.

Ясно, що футболісти втомилися після сезону, у когось щось болить, у когось путівка на Мальдіви горить, але будьте ласкаві відіграти на морально-вольових за збірну. Судячи з учорашнього матчу, нашим гравцям точно не до збірної. Видно, що люди в думках знаходяться десь в іншому місці. Можливо, вони не налаштувалися на гру", – сказав Мілевський.

10 червня підопічні Сергія Реброва проведуть другий і завершальний матч турніру Canadian Shield – проти збірної Нової Зеландії. Матч розпочнеться о 23:50 за київським часом.

Участь на турнірі можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу, де Україна стартує у вересні.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".