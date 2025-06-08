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Левандовський відмовився грати за збірну Польщі через конфлікт із тренером

Олексій Погорелов — 8 червня 2025, 23:25
Левандовський відмовився грати за збірну Польщі через конфлікт із тренером
Роберт Левандовський
Instagram Роберта Левандовського

Форвард Барселони Роберт Левандовський зробив гучну заяву щодо своїх виступів за збірну Польщі.

Ця заява була опублікована на сторінці футболіста в Instagram.

Левандовський відмовився від участі у червневому зборі збірної Польщі після того, як сказав головному тренеру Міхалу Проб'єжу, що "морально втомився".

Футболіст пропустив товариській матч з Молдовою (2:0), а також пропустить відбірковий матч чемпіонату світу-2026 проти Фінляндії 10 червня.

Після цього 36-річний поляк повідомив, що він відмовляється грати за свою національну збірну, поки її очолює Проб'єж.

"Враховуючи обставини, що склалися, і втрату довіри до тренера збірної Польщі, я вирішив відійти від виступів за збірну Польщі, поки він залишається тренером. Сподіваюся, у мене ще буде шанс зіграти для найкращих уболівальників у світі", – написав Роберт.

Зазначимо, що Міхал Проб'єж працює на чолі "біло-червоних" з вересня 2023 року. За це час поляки зіграли 20 матчів, у яких здобули 10 перемог, 4 рази зіграли внічию та 6 разів зазнали поразки.

Нагадаємо, що вже відомі десять збірних, які гарантували собі участь у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року.

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