Левандовський відмовився грати за збірну Польщі через конфлікт із тренером

Форвард Барселони Роберт Левандовський зробив гучну заяву щодо своїх виступів за збірну Польщі.

Ця заява була опублікована на сторінці футболіста в Instagram.

Левандовський відмовився від участі у червневому зборі збірної Польщі після того, як сказав головному тренеру Міхалу Проб'єжу, що "морально втомився".

Футболіст пропустив товариській матч з Молдовою (2:0), а також пропустить відбірковий матч чемпіонату світу-2026 проти Фінляндії 10 червня.

Після цього 36-річний поляк повідомив, що він відмовляється грати за свою національну збірну, поки її очолює Проб'єж.

"Враховуючи обставини, що склалися, і втрату довіри до тренера збірної Польщі, я вирішив відійти від виступів за збірну Польщі, поки він залишається тренером. Сподіваюся, у мене ще буде шанс зіграти для найкращих уболівальників у світі", – написав Роберт.

Зазначимо, що Міхал Проб'єж працює на чолі "біло-червоних" з вересня 2023 року. За це час поляки зіграли 20 матчів, у яких здобули 10 перемог, 4 рази зіграли внічию та 6 разів зазнали поразки.

Нагадаємо, що вже відомі десять збірних, які гарантували собі участь у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року.