Зрадив Нідерланди і розкрився в парі з Забарним: усе, що треба знати про нову зірку Реала та Іспанії

20-річний Дін Гейсен нещодавно перейшов із Борнмута до мадридського Реала за 50 млн євро.

До цього в ЗМІ ходили чутки, що переговори з захисником вела чи не вся європейська еліта – від Барси до Ліверпуля, від ПСЖ до Ман Сіті.

Паралельно Дін вже виходить у старті збірної Іспанії – чинного чемпіона Європи та переможця Ліги націй.

То хто ж цей вундеркінд?

Чемпіон розповідає про гравця, в якому тренери й експерти бачать одного з найбільших талантів нового покоління у футболі.

Син невдахи Аякса-1995

Донні Гейсен – так його звуть.

А після вдалих матчів він був ще й "Марадонні".

Не геній, але деякі речі вмів добре – настільки, що у 1993-му його купив Аякс.

Він міг навіть виграти ЛЧ-1995 з Клюйвертом, Зеєдорфом, Давідсом, Літманеном, проте якраз перед золотим сезоном Гейсена відправили в оренду до Гарлема, де Донні забив 22 голи. Тобто, проблема була не в формі.

"Непоганий футболіст був Донні, але мав лихих друзів. В Алкмаарі він познайомив керівників клубу з викрадачами Фредді Гайнекена. Голова АЗ боявся їх, а Гейсен мав з ними зв'язки", – пояснює 76-річний журналіст Валентин Дріссен.

Для тих, хто не в темі – пивного короля Фредді Гайнекена у 1983-му викрали бандити Кор ван Хаут, Віллем Холледер, Ян Бельаард, Франц Маєр і Мартін Еркампс. Вони отримали за нього 15 млн гульденів викупу, але поступово усіх впіймали і посадили на 8-12 років. До середини 90-х вони вийшли на волю, і їх називали босами злочинного світу Амстердама.

Донні та Дін Гейсени, noordhollandsdagblad.nl

Один бог знає, де Гейсен-старший з ними познайомився.

В будь-якому випадку, завершилося все плачевно – Донні швидко здувся до аматора і в 1998-му остаточно зав'язав.

У 2010-му разом з сім'єю він переїхав до іспанської Марбельї вже як простий бізнесмен, а коли обжився – віддав сина в найближчу дитячу команду.

Це й був наш Дін Гейсен, нова зірка футболу.

Жертва Тіаго Мотти в Ювентусі

Гейсен виховувався в Коста Уніда, а як трохи підріс – перебрався до головного клубу регіону, Малаги.

Паралельно він виступав за дитячу збірну Андалусії на іспанських змаганнях.

Реал, Барса, Атлетико – всі його хотіли.

Дін грав центрального захисника, але був найкращим бомбардиром Малаги U15 – як такого не хотіти?

Dean Huijsen has just come on to make his debut for Spain. The crowd in Rotterdam is booing him, as he was born in the Netherlands, before moving to Málaga as a child. pic.twitter.com/O4JGaVnDwS — Christian Machowski (@CM_MalagaFoto) March 20, 2025

З 2020 року кожен звіт скаутів "Вершкових" завершувався припискою "Fichar" ("Підписати"), проте у вирішальний момент, коли його нарешті привезли до офісу клубу, він ввічливо відмовив:

"Ми говорили про це вдома, і я вирішив, що в Італії захисник може навчитися більше. Італія відома світу завдяки легендарним захисникам".

Так-от він опинився в Ювентусі в 2021-му.

В ту пору в Турині якраз реформували молодіжний сектор і створили Next Gen U23 – такий місток між академією та основою. Його заявили на 3-й дорослий дивізіон, щоб хлопці не росли в теплиці. Талантів вистачало – не лише Гейсен, а й Енцо Барренечеа, Матіас Соуле, Семюел Ілінг-Джуніор, Кенан Їлдиз. За задумкою автора проєкту Маттео Тоньоцці вони мали стати майбутнім Юве.

Усі в клубі в це вірили.

Макс Аллегрі дав Гейсену дебют 22 жовтня 2023 року в матчі з Міланом.

🇳🇱 "He has special skills, he can become a really big player", Juventus manager Allegri says about Dean Huijsen after his Serie A debut @ San Siro.



Barcelona and Bayern tried to sign Huijsen months ago, but he wanted to stay as Juve recently extended his contract until 2027. pic.twitter.com/jUaKJmeuet — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2023

Далі, в січні 2024-го, Діна заради практики відпустили в піврічну оренду до Роми, де він освоївся у Серії А, почав забивати. Жозе Моурінью називав його "одним з найперспективніших центрбеків світу".

"За кілька років ми проситимемо в нього квитки на фінал Ліги чемпіонів", – сміявся Даніеле де Россі.

А от Тіаго Мотта, що очолив Юве влітку 2024-го, з порога заявив, що Next Gen йому не потрібні.

Уявляєте масштаби шкідництва?

Таланти роз'їхалися за копійки. Гейсена, наприклад, підписав Борнмут лише за 15 млн плюс 10% від суми наступного продажу. Тоньоцці з горя пішов теж.

Натомість Ювентус за проханням Мотти накупляв інших гравців аж на 200 млн, і вони спочатку провалилися, а тоді ще й бунт проти тренера підняли. Все це обернулося звільненням не лише Тіаго, а й спортивного директора Крістіано Джунтолі, який його привів.

Найвпливовіший гравець Борнмута

Гейсену загалом допомогла італійська пригода – за три роки він додав у жорсткості, єдиноборствах.

В АПЛ він використав перший же шанс, який отримав.

Тренер Борнмута Андоні Іраола награвав в основі пару Ілля Забарний – Маркос Сенесі, але в грудні 2024-го аргентинець отримав травму, Гейсен його замінив – та так, що більше з основи не випадав.

Дін комфортно вів дуелі і вибирав позицію, але це обов'язковий мінімум для захисника в АПЛ. Те, що його вирізняло, – це робота в побудові атак.

Аж 42% пасів Гейсена йшли вперед. В середньому за матч він виконував по 9,0 дальніх передач – і 50% з них були точними. Також він серед найкращих стоперів АПЛ за пробіжками з м'ячем вперед – в середньому 2,2 за 90 хвилин. Для контексту, в Забарного – 1,0.

Власне, Гейсен десь загнав у тінь Іллю, бо, на відміну від українця, вміє грати отак.

🇳🇱✨ Roma's Dean Huijsen (18) did it all on his own against Frosinone… 💥



Mourinho: "He's one of the most talented CBs in Europe.' 😳



Reminder: he's on loan from Juventus.



pic.twitter.com/pSIZBT0dIt — EuroFoot (@eurofootcom) February 19, 2024

Ну, а так виглядає рейтинг захисників АПЛ за просуванням м'яча через пас або дриблінг. Лічені гравці здатні це робити, як Дін у свій перший сезон.

Захисники АПЛ за здатністю просувати м'яч вперед, nytimes.com

"Іноді він помиляється, як усі інші, але завжди є причина, чому він щось робить на полі. Дуже дивно таке бачити від 19-річного хлопця", – констатував Іраола.

Цілій АПЛ довелося адаптовуватися до появи Гейсена. В перших 14 матчах з ним Борнмут програв лише раз, та й то Ліверпулю – уявіть собі!

Ось чому за ним вишикувалася така черга – у Діна все життя попереду, а він вже демонструє усі якості, що потрібні сучасному елітному захиснику. Ліва нога, права – байдуже.

Юнак з розумом ветерана.

Хоча чому дивуватися? Ламін Ямаль взагалі у 17 років на Золотий м'яч претендує. Футбол молодіє, це факт.

Головний зрадник для Нідерландів

І це не клікбейт, а щира правда.

Паралельно з клубною кар'єрою в Гейсена розгорталися не менш захоплива історія у футболі збірних. Він же народився в Амстердамі, нідерландець по батьку й матері, проте все свідоме життя прожив у Іспанії.

Що ж робити?

Спочатку Дін погодився грати за нідерландські збірні U17 та U19. У 2022-му він навіть срібло юнацького Євро з "Ораньє" здобув.

Ну, але далі іспанське виховання стало брати гору. У 2024-му Гейсен відмовився їхати до нідерландської молодіжки:

"Я відчуваю себе іспанцем. Іспанія – мій дім. Якщо Іспанія мене не викличе до збірної, я все одно продовжу бути іспанцем. Мені байдуже".

Легко уявити почуття нідерландських фанів, які це прочитали, еге ж?

Ще більшого драматизму ситуації додав дебют Гейсена за іспанську національну збірну, який за іронією долі стався 20 березня у Роттердамі проти "Ораньє". Луїс де ла Фуенте, звісно, не планував отак кидати юнака на амбразуру, але виходу не було – Пау Кубарсі отримав травму.

Гейсен тоді вийшов і видав непоганий матч, хоча освистували його просто пекельно.

"Я чекав цього, – казав він після гри. – Мене це ніяк не зачепило. Я чув якийсь шум на задньому фоні, але це частина футболу. Я просто робив свою роботу".

Ну, а вже в матчі-відповіді Дін віддав ось такий асист на Ламіна Ямаля, і "Червона фурія" перемогла.

Для Іспанії нема нічого дивного у захисниках-іноземцях. На тріумфальному Євро-2024 основною парою "Фурії" були уродженці Франції Емерік Ляпорт і Робін Ле Норман.

Тренер де ла Фуенте готовий вже зараз робити на Гейсена ставку:

"Дін – це ще одна чудова новина для іспанського футболу. Складається враження, що він вже багато років перебуває на елітному рівні. Він чудово вписався в команду не лише завдяки ігровим навичкам, а й особистим цінностям".

Схоже, йому справді краще серед іспанців. Футбол, школа, оточення у Малазі зробили свою справу.

З дитинства за Серхіо Рамоса

А це фактор, що допоміг Реалу його підписати.

У контракті Гейсена з Борнмутом були прописані 50 млн відступних – підйомна сума для усіх великих клубів, тож Дін сам вибирав, куди переходити.

І він обрав Реал.

Ще в березні це рішення десь читалося з його слів – мовляв, "мені дуже лестить інтерес Мадрида, я ним пишаюся".

The Athletic пише, що на той момент "Вершкові" ще вагалися, а остаточно їх переконали, по-перше, виступи Гейсена за Іспанію проти Нідерландів, а по-друге, прохання Хабі Алонсо, який хотів саме цього захисника.

Угоду прискорили після 3:4 Реала на "Монжуїку", коли було втрачене чемпіонство.

У АПЛ на Гейсена теж вистачало претендентів – Ліверпуль, Арсенал, Ньюкасл, проте вони мало що могли вдіяти, бо сам гравець хотів на "Сантьяго Бернабеу".

" Я прагну грати, як Серхіо Рамос. Він мій кумир", – каже Гейсен, який вже сьогодні вийде в старті Іспанії на фінал Ліги націй, а далі дебютує в основі Реала на клубному чемпіонаті світу.

Його кар'єра рухається вперед так швидко, що наразі хіба віддані фани впізнають на вулиці цього 197-сантиметрового велетня.

Між тим, треба вже звикати.

Дін Гейсен, якщо обійдеться без травм, з нами надовго. Це один з тих, кого західна преса називає "generational talent" – себто, талант усього покоління.