Нападник Шахтаря може невдовзі перейти у клуб Бундесліги

20-річний легіонер донецького Шахтаря Егіналду може невдовзі перейти в клуб німецької Бундесліги.

Про це повідомляє видання sport1.de.

За його інформацією, оточення футболіста вже працює над його трансфером до Німеччини. Окрім того, Егіналду також зацікавив клуби Англійської Прем'єр-ліги, проте про які саме команди йде мова – не відомо.

У сезоні-2024/25 Егіналду провів 36 матчів за українську команду в усіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та віддав 8 результативних передач. Він доєднався до Шахтаря влітку 2023 року за 3,5 млн євро.

Нагадаємо, донецький Шахтар звільнив Маріно Пушича та наприкінці травня призначив Арду Турана, підписавши контракт на два роки.

Раніше була інформація, що Туран хоче підписати в український клуб чотирьох гравців турецької Суперліги.