Циганков може стати одноклубником Забарного: за вінгером стежать декілька клубів АПЛ

Вінгер каталонської Жирони та збірної України Віктор Циганков потрапив у сферу інтересів одразу декількох клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє AS.

Зокрема, за футболістом стежать Вест Гем, Фулгем та Борнмут, в якому вже виступає українець Ілля Забарний. Ці клуби стежили за Віктором протягом всього сезону та спробують підписати його вже влітку.

Жирона ще не отримувала офіційних пропозицій. Вона планує отримати за Циганкова 22 мільйони євро. Зауважимо, що в контракті вінгера, який розрахований до 2027 року, прописана клаусула у розмірі 30 млн євро.

У сезоні-2024/25 Циганков провів 32 матчі за команду в усіх турнірах, забив 2 голи й віддав 5 результативних передач. Жирона за підсумками сезону-2024/25 фінішувала лише на 16-й позиції у Ла Лізі, маючи підсумковий відрив від зони вильоту в 1 бал.

Раніше Жирона, за яку виступають українці Віктор Циганков та Владислав Крапивцов, оголосила про відхід чотирьох футболістів.