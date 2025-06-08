Я з цим не згодна, – Гофф відповіла на слова Сабалєнки після фіналу Ролан Гаррос

Друга ракетка світу американка Коко Гофф після завоювання титулу на Ролан Гаррос дала пресконференцію, на якій відповіла на питання журналістів. Зокрема, спортсменка відреагувала на заяву білоруски Аріни Сабалєнки, що Швьонтек здолала б Гофф у фіналі, якби туди вийшла.

Слова американської тенісистки наводить портал Punto de Break.

"Сабалєнка сказала, що якби Іга перемогла її, то виграла б титул? Ну, я з цим не згодна. Я сиджу тут – і, без образ для Іги, але коли я грала з нею востаннє, то виграла у двох сетах. Тож я не думаю, що це справедливе твердження, адже в тенісі може статися все, що завгодно. Якщо чесно, враховуючи, як Арина грала останні тижні, саме вона була фавориткою. Думаю, вона була найсильнішою з можливих суперниць у фіналі – все-таки перша ракетка світу. Тож, якщо дивитися на цифри, це був найскладніший варіант для мене", – сказала Гофф.

Коко додала, що якби в неї був вибір, проти кого грати у фіналі, то вона обрала б саме Швьонтек, а не Сабалєнку.

" Звичайно, Іга – чемпіонка на цьому турнірі, і матч проти неї теж був би важким. Але я вірила, що можу перемогти будь-яку з них. І якщо вже бути зовсім чесною, то з них двох, я б вибрала Ігу, просто тому що Арина показувала такий рівень, що було дуже складно грати проти неї. Але все склалося, як склалося, і ось я тут".

Нагадаємо, що Коко Гофф обіграла у важкому трисетовому поєдинку в фіналі Ролан Гаррос лідерку світового рейтингу Аріну Сабалєнку.