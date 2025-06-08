Забарний дав згоду на перехід у ПСЖ

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний дав згоду на перехід у французький Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє L'Équipe.

Наразі тривають переговори між клубами щодо трансферу центрального оборонця. Англійці вимагають за перехід захисника 70 млн євро – суму, яку Париж поки що не запропонував.

Утім, столичний клуб має важливий козир: бажання самого гравця. Центральний захисник повідомив своє керівництво, що хоче приєднатися саме до ПСЖ — і ні до якого іншого клубу.

У ПСЖ залишилося сорок вісім годин, щоб завершити трансфер і сподіватися заявити українця на клубний чемпіонат світу.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Наразі 22-річний гравець перебуває у Торонто зі збірної України. Напередодні українці поступились Канаді (2:4), в якому Забарний відзначився голом та був визнаний уболівальниками найкращим гравцем матчу.