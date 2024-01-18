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Аль-Хілаль виключив Неймара зі складу

Саудівський клуб не розірвав контракт з гравцем
Сьогодні 22:51 221 0
Аль-Хілаль виключив Неймара зі складу
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #Неймар

Джерело - Чемпіон.

Бразильський нападник Неймар був виключений із заявки Аль-Хілаля.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Саудівський клуб не розірвав контракт з гравцем. Бразилець отримав травму та вибув до кінця сезону.

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Насправді клуб виключить гравця з заявки, щоб звільнити місце для новачка команди Ренана Лоді.

Бразилець планує повернутись у команду після відновлення.

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