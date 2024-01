Аль-Хілаль виключив Неймара зі складу

Бразильський нападник Неймар був виключений із заявки Аль-Хілаля.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Саудівський клуб не розірвав контракт з гравцем. Бразилець отримав травму та вибув до кінця сезону.

Жезуш: Роналду має більше пристрасті до футболу ніж Неймар

Насправді клуб виключить гравця з заявки, щоб звільнити місце для новачка команди Ренана Лоді.

Бразилець планує повернутись у команду після відновлення.

🚨🇧🇷 Al Hilal have NOT terminated Neymar Jr contract. Reports are being denied by sources as “fake news”.



Al Hilal will just make space in squad list for Renan Lodi as foreigner player as Neymar’s injured and won’t play again this season.



…then he’s set to return in the squad. pic.twitter.com/zVNkH31OVE