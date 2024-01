Жезуш: Роналду має більше пристрасті до футболу ніж Неймар

Нападник Аль-Хілаля Неймар має менше пристрасті до футболу ніж лідер Аль-Насра Крішітану Роналду.

Про це заявив головний тренер Аль-Хілаля Жорже Жезуш.

Актуально: Неймар пропустить Кубок Америки через пошкодження

Pep Guardiola has been named #TheBest FIFA Men's Coach 2023! 👏



Click here for more information. ➡️ https://t.co/WfSFQ8wGkn pic.twitter.com/pyWP17m3T1