Головне
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу
Сьогодні 07:46 2517
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 22:12 2934
Гвардіола - найкращий тренер року за версією ФІФА
Сьогодні 22:03 249
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 20:36 48209 1
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
Сьогодні 20:08 4540
Бій Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня
Сьогодні 19:36 270
З Евертона та Ноттінгем Форрест можуть зняти 10 очок в АПЛ
Сьогодні 18:54 604
Іспанія зіграє товариський матч з Бразилією на Сантьяго Бернабеу
Сьогодні 17:00 283
Ломаченко підтвердив бій з Камбососом
Сьогодні 11:43 868
Олімпійська збірна України зіграє товариський матч з Японією
Сьогодні 11:11 508
Прямі трансляції

Жезуш: Роналду має більше пристрасті до футболу ніж Неймар

Сьогодні 21:55 220 0
Жезуш: Роналду має більше пристрасті до футболу ніж Неймар
#Аль-Хілаль, #Неймар, #Кріштіану Роналду, #Аль-Наср, #Жорже Жезуш

Джерело - Чемпіон.

Нападник Аль-Хілаля Неймар має менше пристрасті до футболу ніж лідер Аль-Насра Крішітану Роналду.

Про це заявив головний тренер Аль-Хілаля Жорже Жезуш.

"Роналду має більше пристрасті до футболу, тому він для нього є пріоритетом. У Неймара більше пристрасті до інших речей – він ставить ці інші речі, які є його особистим життям, на перше місце. Але як гравець він чудовий. Провів з ним півтора місяця, як людина він мене у всьому здивував позитивно.

  Актуально: Неймар пропустить Кубок Америки через пошкодження

По-перше, мені взагалі не пощастило. Чому? Я ніколи не працював із Неймаром. Ми працювали півтора місяця, не більше. Він щось особливе, він незвичайний. Ми втратили якісного футболіста, що як мінімум прикро. Ним легко керувати, він дуже милий та з розумінням до всього ставиться", - сказав Жезуш.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського 4540
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони 3833
Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 1619
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу 2517
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 2934
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 48209 1
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34925
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 89775 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14090
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 162776
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 314483
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20469