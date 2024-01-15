Жезуш: Роналду має більше пристрасті до футболу ніж Неймар

Джерело - Чемпіон.
Нападник Аль-Хілаля Неймар має менше пристрасті до футболу ніж лідер Аль-Насра Крішітану Роналду.
Про це заявив головний тренер Аль-Хілаля Жорже Жезуш.
"Роналду має більше пристрасті до футболу, тому він для нього є пріоритетом. У Неймара більше пристрасті до інших речей – він ставить ці інші речі, які є його особистим життям, на перше місце. Але як гравець він чудовий. Провів з ним півтора місяця, як людина він мене у всьому здивував позитивно.
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По-перше, мені взагалі не пощастило. Чому? Я ніколи не працював із Неймаром. Ми працювали півтора місяця, не більше. Він щось особливе, він незвичайний. Ми втратили якісного футболіста, що як мінімум прикро. Ним легко керувати, він дуже милий та з розумінням до всього ставиться", - сказав Жезуш.
Pep Guardiola has been named #TheBest FIFA Men's Coach 2023! 👏— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024
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