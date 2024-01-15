Жезуш: Роналду має більше пристрасті до футболу ніж Неймар

Нападник Аль-Хілаля Неймар має менше пристрасті до футболу ніж лідер Аль-Насра Крішітану Роналду.

Про це заявив головний тренер Аль-Хілаля Жорже Жезуш.

"Роналду має більше пристрасті до футболу, тому він для нього є пріоритетом. У Неймара більше пристрасті до інших речей – він ставить ці інші речі, які є його особистим життям, на перше місце. Але як гравець він чудовий. Провів з ним півтора місяця, як людина він мене у всьому здивував позитивно.