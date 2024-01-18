Джерело - Чемпіон.
Нападник Гента Гіфт Орбан продовжить кар'єру у складі Ліона.
Про це повідомляє офіційний сайт "ткачів".
Контракт розрахований до 2028 року. Сума трансферу - 12 мільйонів євро.
Ще 8 мільйонів бельгійський клуб може отримати у вигляді бонусів.
Також Гент має право на 20% від суми наступного трансферу гравця.
🔥 Gift Orban nous rejoint jusqu’en 2028 🔴🔵— Olympique Lyonnais (@OL) January 18, 2024
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Раніше Матич узгодив контракт з Ліоном.
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