Контракт розрахований до 2028 року

Джерело - Чемпіон.

Нападник Гента Гіфт Орбан продовжить кар'єру у складі Ліона.

Про це повідомляє офіційний сайт "ткачів".

Контракт розрахований до 2028 року. Сума трансферу - 12 мільйонів євро.

Ще 8 мільйонів бельгійський клуб може отримати у вигляді бонусів.

Також Гент має право на 20% від суми наступного трансферу гравця.

🔥 Gift Orban nous rejoint jusqu’en 2028 🔴🔵



ℹ Toutes les informations ici ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) January 18, 2024

Раніше Матич узгодив контракт з Ліоном.

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