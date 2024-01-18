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Ліон підписав нападника Гента Орбана

Контракт розрахований до 2028 року
Сьогодні 21:53 193 0
Ліон підписав нападника Гента Орбана
#Гент, #Ліон, #Орбан

Джерело - Чемпіон.

Нападник Гента Гіфт Орбан продовжить кар'єру у складі Ліона.

Про це повідомляє офіційний сайт "ткачів".

Контракт розрахований до 2028 року. Сума трансферу - 12 мільйонів євро.

Ще 8 мільйонів бельгійський клуб може отримати у вигляді бонусів.

Також Гент має право на 20% від суми наступного трансферу гравця.

Раніше Матич узгодив контракт з Ліоном.

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