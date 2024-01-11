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Матич узгодив контракт з Ліоном

Матич може змінити клуб
Сьогодні 22:25 153 0
Матич узгодив контракт з Ліоном
#Ліон, #Матич, #Ренн, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Ренна Неманья Матич погодив умови особистого контракту з Ліоном.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сербський футболіст хоче приєднатися саме до Ліона. Переговори між клубами ще тривають.

 Минулого літа Матіч перебрався з Роми в Ренн і підписав із бретонським клубом дворічний контракт. Однак на новому місці серб так і не адаптувався.

Орієнтовна вартість футболіста, за даними Transfermarkt, становить 3,5 мільйона євро.

Раніше Матич самовільно покинув Ренн.

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