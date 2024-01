Політано підпише новий контракт з Наполі

Вінгер Наполі Маттео Політано погодився підписати новий контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сьогодні, 17 січня, відбулася позитивна зустріч між гравцем та президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом, який не хоче продавати його саудівському Аль-Шабабу.

За новою угодою 30-річний футболіст отримуватиме близько 2.8 – 3 мільйони євро за сезон.

