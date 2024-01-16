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Стала відома сума, яку Наполі пропонував Шахтарю за Судакова

Гірники відхилили цю пропозицію
Сьогодні 17:55 535 0
Стала відома сума, яку Наполі пропонував Шахтарю за Судакова
#Наполі, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - sport.ua.

Італійський Наполі в грудні 2023 року пропонував донецькому Шахтарю приблизно 40 мільйонів євро за трансфер Георгія Судакова.

Про це повідомляє український журналіст Ігор Бурбас.

Гірники відхилили цю пропозицію. Через це Наполі переключився на півзахисника Борнмута Хамеда Траоре, якого орендує з правом викупу за 25 мільйонів євро.

Перехід івуарійця в неаполітанський клуб є важливим сигналом для Шахтаря, адже Хамед займе останнє місце для гравців не з країн ЄС в заявці Наполі, що майже унеможливлює зимовий прихід і Георгія Судакова, і Миколи Матвієнка.

Цікаво, що в заявці Ювентуса все ще є 1 місце для не з ЄС.

У цьому сезоні Георгій Судаков провів 18 матчів за Шахтар, відзначившись 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що Наполі хоче придбати Судакова вже цієї зими.

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