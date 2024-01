Лестеру потрібно продати двох гравців, щоб підписати Сенсі з Інтера

Лестеру доведеться продати Гаррі Сутара та Денніса Прата заради підписання півзахисника Інтера Стефано Сенсі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Без двох трансферів на вихід Лестер не впишеться у правила фінансового фейр-плей, а тому не зможе оформити перехід Сенсі.

Умови особистого контракту з самим гравцем вже узгоджені.

Потенційна сума трансферу коливається від 1 до 2 мільйонів євро в залежності від того, чи вийде Лестер в АПЛ.

