Інтер близький до підписання нападника Порту

Інтер підпише гравця на правах вільного агента

Джерело - Чемпіон.

Інтер наближається до підписання нападника Порту Мехді Таремі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, італійці підпишуть 31-річного іранця влітку на правах вільного агента. Мова про контракт на 2 роки з опцією продовження ще на сезон.

Остаточні деталі, які потрібні для закриття угоди, будуть обговорені після Кубка Азії.

Таремі цього сезону забив 6 голів та віддав 4 асисти у 24 матчах. Він двічі відзначався у ворота Шахтаря у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Раніше Інтер на виїзді розгромив Монцу.