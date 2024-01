Брентфорд близький до підписання захисника Тоттенгема Серхіо Регілона.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Угода перебуває на завершальному етапі та майже всі деталі узгодженні з Тоттенгем. Але останнє слово буде за Серхіо, оскільки декілька клубів виявили до нього інтерес.

Регілон першу половину цього сезону грав за МЮ на правах оренди. Він провів 12 матчів та не відзначився жодними результативними діями.

