Світоліна зіграє з колишньою росіянкою у третьому колі турніру в Мадриді

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) дізналася суперницю по третьому колу турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. Нею стала 11 ракетка світу Єлена Рибакіна з Казахстану.

Росіянка, яка у 2018 році змінила громадянство на казахське, у другому раунді "тисячника" обіграла канадську спортсменку Б'янку Андреєску (132) з рахунком 6:3, 6:2.

Світоліна та Рибакіна раніше зустрічалися між собою п'ять разів. Тричі сильнішою була казахстанська тенісистка. Зокрема, минулого сезону вона перемагала Еліну на Ролан Гаррос та Вімблдоні.

Матч між Світоліною та Рибакіною відбудеться у неділю, 27 квітня.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна легко пройшла у третє коло турніру в Мадриді. З рахунком 6:3, 6:1 вона перемогла британку Сонай Картал (60).