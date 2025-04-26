Визначилася заявка збірної України на Європейський Кубок в Баку

З 1 по 4 травня в Баку пройде Європейський Кубок з художньої гімнастики, участь в якому візьме збірна команда України.

Про це повідомила Федерація художньої гімнастики України.

Заявка збірної України

Індивідуальна першість, сеніорки: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка.

Індивідуальна першість, юніорки: Любов Горащенко (обруч), Анна Виходець (м'яч), Софія Країнська (булави), Вікторія Дорофєєва (стрічка).

Національна збірна команда в групових вправах, сеніорки (склад буде опубліковано згодом).

Національна збірна команда в групових вправах, юніорки: Агата Біленко, Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Софія Кулікова.

Напередодні в Баку відбувся етап Кубку світу, в якому українська 16-річна зірка художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук не лише здобула блискучу перемогу, але й вразила всіх своєю принциповою позицією.