Манчестер Юнайтед повернув Регілона у Тоттенгем

27-річного іспанця підписали у вересні через травми основних захисників

Захисник Серхіо Регілон повернувся у Тоттенгем після оренди в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив офіційний сайт "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед повідомив, що активізував опцію дострокового припинення оренди.

"Серхіо виконав роль, для якої ми його підписали: підмінив Шоу та Маласію, коли вони обидва вибули на довгий термін через травми", — сказано в заяві.

Регілон приєднався до команди Еріка тен Гага у серпні та провів за клуб 12 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Санчо близький до повернення у Боруссію.