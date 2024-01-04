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Манчестер Юнайтед повернув Регілона у Тоттенгем

27-річного іспанця підписали у вересні через травми основних захисників
Сьогодні 15:15 165 0
Манчестер Юнайтед повернув Регілона у Тоттенгем
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Регілон, #Санчо, #Тоттенгем

Джерело - manutd.com.

Захисник Серхіо Регілон повернувся у Тоттенгем після оренди в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив офіційний сайт "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед повідомив, що активізував опцію дострокового припинення оренди.

"Серхіо виконав роль, для якої ми його підписали: підмінив Шоу та Маласію, коли вони обидва вибули на довгий термін через травми", — сказано в заяві.

Регілон приєднався до команди Еріка тен Гага у серпні та провів за клуб 12 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Санчо близький до повернення у Боруссію.

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