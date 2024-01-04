Манчестер Юнайтед повернув Регілона у Тоттенгем

Джерело - manutd.com.
Захисник Серхіо Регілон повернувся у Тоттенгем після оренди в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомив офіційний сайт "червоних дияволів".
Манчестер Юнайтед повідомив, що активізував опцію дострокового припинення оренди.
"Серхіо виконав роль, для якої ми його підписали: підмінив Шоу та Маласію, коли вони обидва вибули на довгий термін через травми", — сказано в заяві.
Регілон приєднався до команди Еріка тен Гага у серпні та провів за клуб 12 матчів, у яких не відзначився результативними діями.
Раніше повідомлялося, що Санчо близький до повернення у Боруссію.