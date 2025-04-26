Легенда Манчестер Юнайтед оцінив перспективи Аморіма
Колишній гравець та тренер Манчестер Юнайтед Раян Гіггз вважає, що головному тренеру Рубену Аморіму потрібен час та правильний підбір гравців, щоб показати результат у клубі.
Цитує Гіггза Daily Mail.
"Підбір гравців в останні 10-12 років, і я був частиною цього, був недостатньо хорошим. Будь-який бізнес, будь-яка футбольна команда потребують кадрів. Потрібна молодь. У нас була група молодих футболістів разом із найкращими гравцями в Британії: Кантона, Канчельскісом, Шмейхелем.
Тож вам потрібно трохи удачі, щоб у вас з'явилися молоді гравці. Потрібні правильний підбір і час.
Мені подобається Аморім. Він харизматичний, йому потрібен час, декілька трансферних вікон, а також підтримка і допомога в розумінні того, хто повинним бути гравцем Манчестер Юнайтед", – розповів Гігз.
Нагадаємо, що МЮ зазнав чергової поразки в межах АПЛ, поступившись Вулвергемптону, та наблизився до встановлення чергового досягнення зі знаком мінус.
Наразі підопічні Рубена Аморіма розташувалися на 14 сходинці в турнірній таблиці, заробивши 38 залікових балів у 33 іграх чемпіонату.
Наступний домашній матч в межах АПЛ підопічні Аморіма зіграють 11 травня проти Вест Гема – стартовий свисток заплановано на 16:15 за київським часом.