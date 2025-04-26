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Легенда Манчестер Юнайтед оцінив перспективи Аморіма

Олександр Булава — 26 квітня 2025, 00:09
Легенда Манчестер Юнайтед оцінив перспективи Аморіма
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Колишній гравець та тренер Манчестер Юнайтед Раян Гіггз вважає, що головному тренеру Рубену Аморіму потрібен час та правильний підбір гравців, щоб показати результат у клубі.

Цитує Гіггза Daily Mail.

"Підбір гравців в останні 10-12 років, і я був частиною цього, був недостатньо хорошим. Будь-який бізнес, будь-яка футбольна команда потребують кадрів. Потрібна молодь. У нас була група молодих футболістів разом із найкращими гравцями в Британії: Кантона, Канчельскісом, Шмейхелем.

Тож вам потрібно трохи удачі, щоб у вас з'явилися молоді гравці. Потрібні правильний підбір і час.

Мені подобається Аморім. Він харизматичний, йому потрібен час, декілька трансферних вікон, а також підтримка і допомога в розумінні того, хто повинним бути гравцем Манчестер Юнайтед", – розповів Гігз.

Нагадаємо, що МЮ зазнав чергової поразки в межах АПЛ, поступившись Вулвергемптону, та наблизився до встановлення чергового досягнення зі знаком мінус.

Наразі підопічні Рубена Аморіма розташувалися на 14 сходинці в турнірній таблиці, заробивши 38 залікових балів у 33 іграх чемпіонату.

Наступний домашній матч в межах АПЛ підопічні Аморіма зіграють 11 травня проти Вест Гема – стартовий свисток заплановано на 16:15 за київським часом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім Раян Гіггз

Рубен Аморім

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