Легенда Манчестер Юнайтед оцінив перспективи Аморіма

Колишній гравець та тренер Манчестер Юнайтед Раян Гіггз вважає, що головному тренеру Рубену Аморіму потрібен час та правильний підбір гравців, щоб показати результат у клубі.

Цитує Гіггза Daily Mail.

"Підбір гравців в останні 10-12 років, і я був частиною цього, був недостатньо хорошим. Будь-який бізнес, будь-яка футбольна команда потребують кадрів. Потрібна молодь. У нас була група молодих футболістів разом із найкращими гравцями в Британії: Кантона, Канчельскісом, Шмейхелем.

Тож вам потрібно трохи удачі, щоб у вас з'явилися молоді гравці. Потрібні правильний підбір і час.

Мені подобається Аморім. Він харизматичний, йому потрібен час, декілька трансферних вікон, а також підтримка і допомога в розумінні того, хто повинним бути гравцем Манчестер Юнайтед", – розповів Гігз.