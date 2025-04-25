Нові герої та рекорди "Крусіблу": підсумки 1/16 фіналу чемпіонату світу зі снукеру

У приміщенні театру "Крусібл" завершилися перші поєдинки 1/16 фіналу чемпіонату світу 2025. Якісь результати були очікуваними, а якісь – відверто сенсаційними. Нагадаємо, що матчі на цій стадії проходили до 10 перемог і гралися у двох сесіях: перша – 9 фреймів з 15-хвилинною перервою після 4-го, друга – скільки знадобиться і з перервою після 13-ї партії.

16 кращих гравців світового рейтингу були сіяними, а їхні суперники визначилися після відбіркового турніру.

Першим у гру вступав чинний чемпіон світу, Кайрен Вілсон, який минулого року вперше в кар’єрі тріумфував у "Крусіблі". І багато хто зі спеціалістів пророкував, що саме Кайрену вдасться здолати "прокляття Крусіблу": жоден гравець, який виграв тут свій перший титул, не зміг захистити його наступного року. І... Прокляття вкотре спрацювало!

Кайрен Вілсон (1) – Лей Пейфань (39) – 9:10

(у дужках – номер посіву на момент старту відбіркового турніру)

Лей Пейфань – один з трьох цьогорічних дебютантів "Крусібла". І саме йому жереб відвів почесну роль – зробити перший удар нинішнього чемпіонату світу. І що це був за удар! Звичайно, снукеристи, навіть досвідчені, частенько помиляються на вступному ударі. Але китаєць хвилювався настільки, що примудрився першим же "пострілом" відправити синю кулю в лузу! Чим подарував супернику не лише 5 штрафних очок, а й можливість атаки. Втім, виявилося, що Вілсон також почувався не у своїй тарілці. Він не скористався можливістю розпочати серію, а Лей оговтався і провів півсотенну серію – 1:0.

У другій партії Кайрен продовжив помилятися – наприклад, двічі не забив чорну з непоганих позицій. І Пейфань збільшив перевагу до 2:0. Лише після цього чемпіон врешті опанував себе і взявся до справи серйозно. Вілсон виграв 6 фреймів поспіль (три з них – на нуль), оформивши три серії "60+" та сенчурі. І навіть поразка у дев’ятій партії не зіпсувала настрою ані прихильникам Кайрена, ані йому самому – 6:3.

Друга сесія гралася цього ж дня, ввечері. І почалася вона (а також продовжилася) приголомшливо для англійця. Лей зробив шість півсотенних серій поспіль, в той час, як Кайрен зумів набрати лише 44 очка, а його кращий брейк становив жалюгідні 19. Тобто Пейфань виграв у чинного чемпіона світу 7 партій поспіль – 9:6! До честі Кайрена, він не здався завчасно. Йому вдалося оформити "сотню", і це, безперечно, повернуло віру у свої сили. Вілсон зумів виграти й наступну партію, навіть попри серію суперника у 60 очок. А у 18-й він і сам зробив такий же брейк – 9:9. І мав всі шанси виграти поєдинок, але його серія перервалася на 14 очках – а суперник набрав 66 очок за підхід і святкував сенсаційну перемогу – 10:9.

Отже, дебютант переміг чинного чемпіона. Таке сталося вперше з 2000 року, коли Стюарт Бінгем обіграв Стівена Гендрі. А Вілсон став восьмим чемпіоном в історії "Крусіблу", який захист титулу припинив у першому ж матчі наступного турніру. До речі, попередній чемпіон, Лука Бресель, також програв свій стартовий поєдинок наступного року. Що ж до Лея, то він уже може вважати поточний сезон найкращим у кар’єрі. Китаєць у грудні виграв свій перший рейтинговий турнір – Scottish Open, але після матчу розповів, що дебют у "Крусіблі" – це щось неймовірне:

"Мені дуже сподобалося грати тут – вболівальники, освітлення, вся атмосфера була приголомшливою. Я був повністю занурений в неї й щасливий протягом усього матчу. У вирішальному фреймі мені здавалося, що я граю у фіналі…".

Ну що ж, до фіналу Лею лишилося на один матч менше, ніж було до початку турніру.

Сяо Годун (14) – Метью Селт (34) – 10:4

Так само успішним може вважати нинішній сезон і земляк Лея Сяо Годун. 36-річний снукерист з 2007 року проживає у Великій Британії, причому останні років 10 – саме у Шеффілді. Попри це, у "Крусіблі" на його рахунку досі була лише одна перемога – над Раяном Деєм у 2017. Але у поточному сезоні Сяо виграв свій перший рейтинговий турнір (Wuhan Open), дійшов до фіналу Champion of Champions та ще 7 разів грав у чвертьфіналах. Все це дало змогу потрапити в топ-16 і вперше пробитися на чемпіонат світу без відбору. Де в 1/16 фіналу йому випало грати з Метью Селтом, який потрапив у "Крусібл" вп’яте в кар’єрі, але ще не вигравав тут жодного разу.

Суперники давно знають один одного: вперше вони зустрілися ще 2010 року, і з того часу провели між собою 10 поєдинків, одержавши по 5 перемог. Проте всі ті матчі були або у нерейтинговій Championship League (тобто до 3-х перемог), або у досить своєрідному Shoot Out (де матч складається з 1 фрейма), або ж – на ранніх стадіях турнірів. І от – матч у "Крусіблі".

Сяо Годун

Першу сесію досить спокійно виграв Годун – 7:2. При цьому обидва гравці продемонстрували відмінну серійність: на рахунку Сяо три півсотенні серії та 2 сенчурі, а Метью обидва своїх фрейми виграв сотенними брейками. Матч поновився наступного дня, і Селт одразу спробував наздогнати суперника. Він виграв дві партії (півсотенними серіями) і вів у рахунку у 12-й, але зробив помилку, яка стала ключовою. Годун виграв цей фрейм, а потім оформив дві півсотенні серії – 10:4.

Марк Вільямс (6) – У Їзе (22) – 10:8

26 разів виступав на чемпіонатах світу Марк Вільямс, найдосвідченіший учасник нинішнього турніру (у березні він відсвяткував 50-річчя). І лише 4 рази закінчував виступи у "Крусіблі" в 1/16 фіналу. Цього разу його першим суперником був наймолодший учасник – У Їзе у жовтні виповниться 22 роки, а на чемпіонаті світу китаєць дебютував минулого року, у першій же зустрічі програвши Нілу Робертсону. Суперники зустрілися між собою вперше, валлієць виграв, однак перемога далася йому нелегко.

Почалося все непогано для ветерана: Марк виграв три стартові партії, оформивши дві півсотенні серії. Але потім до справи взявся У. Китаєць взяв чотири фрейми поспіль, записавши до свого активу два брейки "70+" та два сенчурі. На цьому відрізку Їзе набрав 466 очок без відповіді – це другий показник в історії чемпіонатів світу (у 2000 році Джон Гіггінс набрав 485 очок, не дозволивши супернику забити бодай одну кулю). Але попри тривале перебування у кріслі Вільямс у восьмій партії скористався можливістю провести серію і набрав 78 очок за підхід. А потім виграв і наступний фрейм, тож на велику перерву гравці пішли за рахунку 5:4 на користь Марка.

Друга сесія почалася з обміну фреймами – 7:6 перед останньою перервою у матчі. А після відпочинку здалося, що юність дотисне досвід. У виграв два фрейми поспіль (8:7), оформив серію у 61 очко у 16-й партії – і припустився помилки. Вільямс вийшов до столу і на останній чорній вирвав перемогу – 8:8. Це стало поворотним моментом в ендшпілі поєдинку: валлієць у двох наступних фреймах дозволив супернику набрати лише одне очко, а сам зумів оформити дві півсотенні серії – 10:8.

Ніл Робертсон (9) – Кріс Вейкелін (20) – 8:10

Кріс Вейкелін вже тричі приїздив у "Крусібл" – і щоразу завершував свої виступи після першого ж поєдинку. З четвертої спроби англійцю вдалося здобути тут свою першу перемогу, хоча суперник у нього був непростий. Ніл Робертсон проводив непоганий сезон, здобув два титули, повернувся в топ-16 світового рейтингу. Та й статистика була на боці австралійця: Ніл виграв 6 з 7 очних поєдинків.

Мабуть, тому Кріс вирішив зі старту приголомшити суперника: він почав з сенчурі, у другій партії оформив серію в 70 очок. Ніл, здалося, прийняв виклик – відповів брейком у 60 очок. Але Вейкелін продовжував грати агресивно, сміливо йшов на непрості удари, а головне – майже не помилявся. Хоча й Робертсон грав непогано, але найменшу його помилку суперник не прощав – і чотири наступні фрейми залишилися за Крісом. Під завісу сесії суперники обмінялися партіями, але це явно було не тим, що очікували вболівальники та спеціалісти – 7:2 на користь Вейкеліна.

Другу сесію грали наступного дня, і така тривала перерва явно пішла на користь Нілу. Він виграв п’ять партій поспіль і зрівняв рахунок. Це стало важким ударом для Кріса: в одному з кадрів було видно, як у нього тремтять руки. Тож не дивно, що пішли помилки в досить простих ситуаціях. Втім, і Робертсон – не робот, він теж втомився. Гравці обмінялися фреймами – 8:8. А у завершальних партіях (кожна тривала майже по пів години) точнішим був усе ж таки Вейкелін, який зумів приборкати в першу чергу свої нерви.

"Психологія – це частина цієї гри. Ми всі вміємо грати у снукер, але грати тоді, коли це так важливо, усвідомлювати, що ти на чемпіонаті світу – це все створює чималий додатковий тиск" – пояснив Кріс після гри, і з ним важко не погодитися.

Баррі Гокінс (11) – Хоссейн Вафаей (24) – 9:10

Надзвичайно напруженим виявився матч між двома суперниками, які до цього зустрічалися лише двічі (і здобули по одній перемозі). У цьому ж поєдинку ані англієць, ані іранець не змогли виграти понад дві партії поспіль. Але оскільки перший фрейм виграв Баррі (з брейком у 91 очок), то Хоссейн протягом усього матчу вимушений був наздоганяти суперника. Раз по раз він зрівнював рахунок, але лідером так і не був, хоча поєдинок виграв!

Перша сесія завершилася з мінімальною перевагою Гокінса – 5:4. У другій Вафаей продовжив переслідування суперника. Він двічі наздоганяв Баррі – 6:6, потім 8:8. У 17-й партії англієць оформив свій перший сенчурі в матчі – 9:8. Хоссейн знову зрівняв рахунок, а у вирішальному фреймі оформив серію у 73 очка і перемогу в поєдинку – 10:9.

Вафаей таким чином здобув свою другу перемогу в "Крусіблі" – у 2023 році він переміг тут Діна Цзюньхуея, після чого програв Ронні О’Саллівану. Минулого ж року в першому раунді поступився Джадду Трампу. А от Гокінс після півфіналу у 2018 так і не може пройти далі другого раунду. Варто відзначити також серійність іранця – він зробив 4 сенчурі й на той момент це був найкращий показник на турнірі. Робертсон, Вілсон, Селт, У – вони всі зробили по дві "сотні", проте припинили боротьбу.

Джек Джонс (16) – Чжао Сіньтун (а) – 4:10

Чжао Сіньтун став лише третім аматором, який пробився в 1/16 чемпіонату світу, проте вважається одним із реальних претендентів на титул. Бо аматор він лише на папері: китаєць відбув 20-місячну дискваліфікацію і завчасно гарантував собі право виступати в Турі з наступного сезону. Але в поточному йому прийшлося пройти 4 етапи відбору до "Крусіблу". В тих чотирьох поєдинках Чжао зробив 12 сенчурі та ще 23 півсотенні брейки.

І в матчі проти минулорічного фіналіста чемпіонату світу, Джека Джонса, Сіньтун продемонстрував надзвичайну серійність. Причому і валлієць в чотирьох виграних фреймах оформив сенчурі та три брейки "70+". Але Чжао був нестримним: на його рахунку 8 півсотенних серій та одна "сотня". Тобто в 14 партіях гравці зробили 13 великих серій, причому лише одна з них була менше ніж 60 очок!

Чжао Сіньтун та Джек Джонс

"Якщо Чжао виграє чемпіонат світу, я б зовсім не здивувався. Є гравці, які виграли набагато більше, але я не бачу нікого в турнірі, хто б був насправді кращим за нього", – заявив Джонс після матчу. А Сіньтун, який вдруге вийшов у 1/8 фіналу, став черговим представником Піднебесної на цій стадії.

Марк Аллен (8) – Фан Чженьї (46) – 10:6

Не менш чудову серійність, ніж Джонс і Сіньтун, продемонстрували й Марк Аллен з Фаном Чженьї. Вони зіграли 16 партій, і при цьому оформили 15 великих серій: по 6 півсотенних, а окрім того на рахунку Марка 2 сенчурі, а у Фана – 1.

Краще матч почав китаєць, який виграв три стартових фрейми. Але на велику перерву лідером пішов Аллен – 5:4. А другу сесію вже представник Північної Ірландії почав з чотирьох перемог – загалом же Марк взяв 6 партій поспіль і вів у рахунку 9:4. Чженьї оформив свої чергові дві серії (86 і 74 очка), але в наступному фреймі Аллен завершив поєдинок брейком у 63 очка – 10:6.

Марк прагне нарешті виграти чемпіонат світу. Він вчотирнадцяте здолав перший етап у "Крусіблі", проте лише двічі доходив до півфіналів.

"Я тут, щоб виграти турнір, і переді мною лише чотири дуже сильних суперники", – сказав Аллен після матчу. Дійсно: все дуже ясно, але зовсім нелегко.

Джон Гіггінс (3) – Джо О'Коннор (30) – 10:7

Дев’ять разів до цього зустрічалися між собою ці гравці, і тричі сильнішим був О’Коннор. Проте востаннє на рейтинговому турнірі англієць перемагав ще у 2019, причому це була 1/32 фіналу China Open. Натомість у важливих матчах сильнішим був шотландець, і остання гра – а це був березневий фінал World Open – завершилася з рахунком 10:6 на користь Гіггінса. Переміг він і цього разу.

Першу сесію з невеликою перевагою виграв Джо – 5:4. На його рахунку були 4 серії "70+" та 1 сенчурі, до того ж три фрейми він виграв на нуль. А у 7-й партії навіть пішов на максимум, але схибив на 13-й червоній. Все це виглядало як непогана заявка на загальну перемогу. Але другу сесію краще почав Джон – він взяв три фрейми поспіль. О'Коннор зрівняв рахунок (7:7), але після цього Гіггінс знову виграв три фрейми. Закінчив поєдинок він півсотенною серією, окрім якої було ще дві сотенних – 10:7.

Джон Гіггінс

Гіггінс, який у травні святкуватиме 50-річний ювілей, 11 рік поспіль (і у 27-ме в кар’єрі) вийшов у другий раунд чемпіонату світу – просто фантастичний показник. І ветеран сповнений рішучості виграти свій п’ятий титул у "Крусіблі".

Дін Цзюньхуей (10) – Зак Суреті (72) – 10:7

Дін Цзюньхуей, єдиний китайський фіналіст чемпіонатів світу, вперше за п'ять років пробився до 1/8 фіналу цього турніру. Протистояв йому дебютант "Крусібла" 33-річний Зак Суреті. І його дебют вийшов неоднозначним.

Дін Цзюньхуей

Зак занадто нервував і до першої перерви зумів набрати лише 47 очок в чотирьох партіях. Як згодом виявилося, це була надто велика фора. 15-хвилинний відпочинок дозволив Суреті опанувати себе, і на велику перерву він пішов з досить прийнятним (після 0:4) рахунком 3:6, причому завершив сесію брейком у 104 очка. А старт другої сесії вже був однозначно за Заком: три виграних фрейми з чотирьох, причому всі три були виграні внаслідок сенчурі.

Суреті майже наздогнав Діна – 6:7, потім 7:8. Однак досвід Цзюньхуея дався взнаки: дві вирішальні партії він виграв упевнено, з серіями у 116 та 75 очок. 10:7, і Дін вийшов у другий раунд чемпіонату світу 12-й раз у кар’єрі. А Суреті лишається жалкувати за невдалим стартом та розмірковувати над особливостями протистоянь з Діном. Річ у тім, що раніше шляхи гравців перетиналися лише раз, і саме в матчі з китайцем Зак оформив свій перший (і поки що єдиний) максимум. А тепер у другій очній зустрічі встановив рекорд, адже досі жоден гравець у своєму першому матчі на чемпіонаті світу не оформлював 4 "сотні". От такий історичний, проте програний дебют Суреті.

Сі Цзяхуей (13) – Девід Гілберт (23) – 10:6

І Сі Цзяхуей, і Девід Гілберт досить непогано виступали на двох попередніх чемпіонатах світу. Сі в позаминулому сезоні став першим з часів Енді Гікса в 1995 році дебютантом "Крусібла", який дійшов до півфіналу. Там він програв майбутньому чемпіону. А Девід рік тому дістався тієї ж стадії, і теж поступився лише майбутньому тріумфатору.

Останнім часом справи у китайця шли недобре: Сі незмінно програвав свій стартовий матч в останніх п’яти рейтингових турнірах поспіль. Натомість Девід був "на ходу", оскільки вдало провів два раунди кваліфікації. Однак дебют очної зустрічі пройшов на рівних – 3:3. А от після цього Цзяхуей зробив ривок і на перерву пішов лідером – 6:3.

Девід Гілберт та Сі Цзяхуей

На початку другої сесії гравці обмінялися серіями "70+", причому Гілберт намагався зробити максимум, проте зупинився після дев’ятої чорної. Ну а далі Сі оформив дві півсотенні серії й фактично вирішив долю матчу – 9:4. Гілберт зробив дві "сотні" (Цзяхуей, до речі, обійшовся у цьому матчі без сенчурі), проте наступний фрейм став останнім – 10:6.

Чжан Аньда (12) – Пан Цзюньсюй (27) – 7:10

Китайське дербі для когось з учасників мало завершатися історичною перемогою. Чжан Аньда дебютував у "Крусіблі" ще в 2010, а Пан Цзюньсюй – у 2021 році. Проте досі жоден з них не вигравав тут і не просувався далі першого раунду.

Чжан Аньда

Краще почав поєдинок більш досвідчений Чжан. На першу перерву він пішов за рахунку 3:1, виграв загалом і першу сесію – 5:3. Оскільки гра була досить в’язкою та неспішною, гравці до великої перерви встигли зіграти лише 8 фреймів, і це єдиний такий матч на першому етапі. Друга сесія почалася з обміну партіями, і на останній перепочинок суперники відправилися за рахунку 7:5 на користь Аньди.

Але потім настала черга Пана: він виграв 5 фреймів поспіль, оформивши в них 3 півсотенні серії та сенчурі. 10:7, і Цзюньсюй став шостим китайцем нинішнього чемпіонату, який вийшов до 1/8 чемпіонату світу. Відтепер це новий рекорд "Крусіблу", оскільки раніше максимум три представники Піднебесної одночасно долали перший раунд.

Шон Мерфі (15) – Деніел Веллс (49) – 10:4

Шон Мерфі вважає, що перебуває в кращій формі, ніж будь-коли, і налаштований виграти свій другий трофей у "Крусіблі" після 20-річної паузи. Цього разу англієць впевнено розібрався з дебютантом чемпіонатів світу Деніелом Веллсом.

Шон Мерфі

Слід відзначити, що Веллс тримався дуже гідно, хоч за підсумковим рахунком у це важко повірити. Просто Шон був дійсно нестримним, але й валлієць намагався використати найменший шанс. Він виграв лише чотири фрейми, причому три з них — завдяки сенчурі, а ще один – брейком у 68 очок. Додамо, що й Мерфі всі свої партії вигравав великими серіями, з яких три були сотенними! Тобто в 14 партіях гравці оформили 14 великих брейків. А 6 сумарних сенчурі за матч стали повторенням рекорду "Крусіблу" для стадії 1/16 фіналу.

10:4, і Шон пройшов перший етап 15-й раз в кар’єрі. Його нинішня форма дійсно вражає, тому наступні матчі Мерфі напевне будуть видовищними.

Ронні О’Салліван (5) – Алі Картер (18) – 10:4

Сумарний вік гравців у парі Ронні О’Салліван – Алі Картер був найбільшим на чемпіонаті, тобто глядачі могли розраховувати на рівну гру рівних суперників. Перша сесія такою й була, але в підсумку статистика очних зустрічей вкотре підтвердилася. Річ у тім, що в попередніх 20 поєдинках Алістер переміг лише раз, на чемпіонаті світу-2018. А 19 разів сильнішим був Ронні, причому двічі – у фіналах тут, у "Крусіблі".

Цього разу перша сесія пройшла в напруженій боротьбі. Суперники оформили по одній півсотенній серії та по одному сенчурі й на перерву пішли за мінімальної переваги О’Саллівана – 5:4. А у другій сесії Ронні довів, що перебуває у чудовій формі, попри те, що з січня не грав у офіційних турнірах. Він взяв п’ять фреймів поспіль (4 з них – на нуль), оформивши 3 сенчурі та дві півсотенні серії! 10:4 – і рекордний, 33-й для Ронні чемпіонат світу триває!

До речі, останнім часом багато говорили не лише про форму О’Саллівана, але й про його непрості стосунки з Картером. Видно, пауза у грі пішла на користь Ронні. Він змінив кий, що зламав під час Championship League, і тепер використовує титановий, а не латунний наконечник. І з Алі, схоже, примирився.

Ронні О’Салліван та Алі Картер

Джадд Трамп (2) – Чжоу Юелун (32) – 10:4

Відмінну форму демонструє й лідер світового рейтингу Джадд Трамп. Він досить легко виграв у Чжоу Юелуна, який у рейтингових турнірах так і не зміг хоча б раз здолати англійця. Причому гравці продемонстрували непогану серійність: 12 великих брейків у 14 партіях (з них три півсотенних – на рахунку китайця).

Джадд Трамп

Нагадаємо, з цього сезону запроваджено бонус у розмірі 100 тисяч фунтів для гравця, який оформить 100 сенчурі протягом однієї кампанії. Рекорд, 103 "сотні" за сезон, належить Нілу Робертсону. Але Джадду обидва ці показники під силу перевершити вже найближчим часом. Бо в 1/16 фіналу він оформив відразу 5 сенчурі й повторив досягнення Ронні О'Саллівана, Кайрена Вілсона та Марка Аллена для матчів першого раунду. Причому три з них – у трьох поспіль партіях, ставши шостим гравцем, хто зробив це в "Крусіблі". Тож тепер на рахунку Трампа – 98 сенчурі в поточному сезоні.

Загалом же Джадд втринадцяте потрапив до 1/8 фіналу чемпіонату світу. І якщо вдруге в кар’єрі виграє турнір та отримує бонус за 100 сенчурі, то його призові перевищать 2 млн фунтів за сезон! Втім, після матчу він заявив:

"Гроші насправді не мають значення під час гри. Я просто хочу робити сотню за сотнею, навіть якби не було призу. Хоча немає кращого місця, аби завоювати його, ніж у "Крусіблі". Сподіваюся, я зможу це зробити на початку свого наступного матчу. Стандарт гри, здається, зростає, лузи не збільшуються, вони такого ж розміру, але це показує, наскільки високий рівень майстерності у сучасних гравців".

Лука Бресель (7) – Раян Дей (36) – 10:7

Раян Дей 16-й раз потрапив до основної сітки чемпіонату світу, але вкотре невдало виступив у "Крусіблі" (його найкращий результат тут – чвертьфінал-2012). Хоча почав матч проти Луки Бреселя досить непогано. Валлієць зробив сенчурі у стартовій партії, а після програної другої взяв 4 фрейми поспіль з трьома брейками "60+" – 5:1. Після цього здавалося, що чемпіон світу 2023 припинить боротьбу після першого ж раунду. Однак бельгієць не здався і до перерви підтягнувся у рахунку – 4:5.

А у другій сесії Бресель вийшов до столу із зовсім іншим настроєм. Він ішов на ризиковані удари, грав агресивно, проте за нагоди міг і снукер поставити, з якого суперник вийшов лише з сьомої спроби. Невдовзі він не тільки зрівняв рахунок, а й вийшов уперед – 7:6. Дей за допомогою свого другого сенчурі в матчі наздогнав суперника, проте Луку вже було не зупинити: три наступні партії лишилися за ним. Ну й про везіння Бреселя не слід забувати, хоча треба пам’ятати: щастить тому, хто ризикує.

10:7 – бельгієць вдруге в кар’єрі потрапив до 1/8 фіналу. І гарний виступ у "Крусіблі" – його останній шанс врятувати сезон. Лише перемога на турнірі дозволить йому зберегти місце в топ-16 світового рейтингу. Після змагань з гравців знімуться рейтингові бали за перемогу на позаминулому чемпіонаті світу, і Бресель ризикує розпочати наступний сезон у четвертій десятці рейтингу.

Марк Селбі (4) – Бен Вулластон (44) – 8:10

"Лестерське дербі", в якому зустрічалися два близькі друга з одного міста, виявилося досить тривалим і неспішним матчем. Деякі фрейми тривали по пів години й більше, а 18-й – взагалі 46 хвилин. Тому зрозуміло, що було багато боротьби й мало серій: Марк Селбі оформив 2 сенчурі та 2 брейки "70+", а на рахунку Бена Вулластона 4 півсотенні серії.

Першу сесію виграв 4-разовий чемпіон світу – 5:4, хоча на 15-хвилинну перерву гравці пішли за рахунку 3:1 на користь Вулластона. Виявилося, що у Марка виникли проблеми з києм, і після сесії йому довелося міняти насадку. Зазвичай на адаптацію до нової насадки потрібно декілька днів, тоді як у Селбі була менше ніж доба. Мабуть, цього виявилося недостатньо, бо в другій сесії явно краще грав Бен, тоді як Селбі помітно нервував. У підсумку на кожен виграний Марком фрейм суперник відповідав двома і добився дещо несподіваної перемоги – 10:8.

Вулластон вдруге приїхав до "Крусібла" і вперше пробився до наступного раунду. А от Селбі програв тут стартовий матч вдруге поспіль. Причому минулого року він поступився ще одному земляку з Лестера, Джо О’Коннору.

"Я був жалюгідним від початку до кінця матчу і не заслуговував на перемогу. Я не забивав, коли мав шанси. Гра Бена часом була неймовірною і створювала для мене проблеми", – Селбі після поєдинку був самокритичним.

Бен Вулластон

Загалом, до 1/8 фіналу вийшли 10 сіяних та 6 несіяних гравців, один з яких не має статусу професіонала. Серед переможців першого раунду найбільше – представників Китаю (6) та Англії (5). У стартових 16 матчах турніру оформлено 55 сенчурі, і рекорд 2022 року, коли на цій стадії було 44 "сотні", побито "із запасом". Тому й інший рекорд (за весь турнір 109 сенчурі у тому ж 2022) також, скоріше за все, буде побито ще до фіналу.

Отже, у 1/8 фіналу зустрінуться:

Лей Пейфань (39) – Чжао Сіньтун (а)

Кріс Вейкелін (20) – Марк Аллен (8)

Ронні О’Салліван (5) – Пан Цзюньсюй (27)

Сі Цзяхуей (13) – Бен Вулластон (44)

Джон Гіггінс (3) – Сяо Годун (14)

Хоссейн Вафаей (24) – Марк Вільямс (6)

Лука Бресель (7) – Дін Цзюньхуей (10)

Шон Мерфі (15) – Джадд Трамп (2)

Матчі триватимуть до 13 перемог у трьох сесіях. Перші дві складатимуться з восьми партій з 15-хвилинними перервами після 4-ї та 12-ї, третя – скільки знадобиться. Поєдинки пройдуть 24-28 квітня, прямі трансляції шукайте на каналах та сервісах "Євроспорту".

Ранкові сесії заплановані на 12:00 за київським часом, денні – на 16:30, вечірні – на 21:00 (виняток – у понеділок, 28 квітня, ранкової сесії не буде, а обідні стартують о 15:00).