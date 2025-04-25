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Монфіс відмовився від матчу з росіянином у Мадриді: відома причина

Станіслав Матусевич — 25 квітня 2025, 20:42
Монфіс відмовився від матчу з росіянином у Мадриді: відома причина
Гаель Монфіс
Corinne Dubreuil/ATP

Французький тенісист Гаель Монфіс (42) відмовився від подальших виступів на Мастерсі в Мадриді через хворобу.

Про це повідомляє офіційний сайт АТР.

У другому колі змагань у Мадриді француз мав зустрітися з чинним чемпіоном турніру, росіянином Андрєєм Рубльовим (8). Таким чином, "нейтральний" тенісист без боротьби пройшов до третього раунду Мастерсу, де зустрінеться з казахстанцем Александром Бубліком (75).

Нагадаємо, що у першому колі турніру в столиці Іспанії 38-річний Монфіс обіграв хорвата Борну Гойо (353) з рахунком 1:6, 6:2, 6:4. Це дозволило чоловіку Еліни Світоліної стати найстаршим в історії переможцем матчу на Мастерсі у Мадриді.

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