Монако вдруге перемогло Барселону, Реал знову програв Олімпіакосу в Євролізі

Сьогодні, 25 квітня, відбулося два матчі плейоф Євроліги сезону-2024/25.

Мадридський Реал, який останнім здобув путівку в плейоф завдяки перемозі над Баварією, вже вдруге поступився переможцю регулярного чемпіонату грецькому Олімпіакосу. Грекам залишилася лише одна перемога для виходу у півфінал.

Інший іспанський колектив Барселона також поступилася своєму супернику. Каталонців здолало французьке Монако. Це вже друга перемога Монако у протистоянні. Для виходу далі залишилася ще одна.

Баскетбол – Євроліга-2024/25

Плейоф, 1/4 фіналу

Другі матчі 25 квітня

Монако – Барселона 92:79 (26:19, 23:21, 31:24, 12:15)

Олімпіакос – Реал Мадрид 77:71 (15:25, 23:13, 19:16, 20:17)

Нагадаємо, в інших чвертьфіналах Фенербахче подвоїв перевагу над Парижем, а Панатінаїкос сенсаційно програв Анадолу Ефесу, в їхньому протистоянні паритет.

Чвертьфінальні протистояння триватимуть до трьох перемог однієї з команд. Цього року вперше в історії Фінал чотирьох пройде за межами Старого світу – подію прийме місто Абу-Дабі. Матчі відбудуться 23-25 травня.