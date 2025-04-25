ПСЖ поступився Ніцці та перервав шалену серію у Лізі 1

У п'ятницю, 25 квітня, відбувся стартовий матч 31 туру французької Ліги 1, в якому Парі Сен-Жермен вдома поступився Ніцці.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3.

Команди обмінялись голами у першому таймі – на м'яч Моргана Сансона парижани відповіли влучним ударом Фабіана Руїса.

На старті другої половини гри Сансон оформив дубль, а згодом Юссуф Ндаїшіміє встановив остаточний рахунок у грі.

ПСЖ перервав безпрограшну серію у чемпіонаті, яка складала 32 поєдинки. Це перша поразка у сезоні для парижан в межах Ліги 1.

Перемога дозволила Ніцці набрати 54 бали та піднятися на четверту сходинку турнірної таблиці.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

31 тур, 25 квітня

ПСЖ – Ніцца 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 34 Сансон, 1:1 – 41 Руїс, 1:2 – 46 Сансон, 1:3 – 70 Ндаїшіміє

Нагадаємо, ПСЖ вже дограє цей сезон, адже колектив достроково став чемпіоном Франції. Попри це парижани продовжують боротьбу ще у двох турнірах. Напередодні команда обіграла Астон Віллу за сумою двоматчевого протистояння та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Арсеналом, що без проблем здолав Реал.

Також "червоно-сині" із дивовижним камбеком пробились у фінал Кубку Франції, здолавши Дюнкерк.