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Асист Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Шльонськ у першості Польщі

Олексій Мурзак — 26 квітня 2025, 00:51
Асист Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Шльонськ у першості Польщі
Владислав Кочергін
ФК Ракув

Український вінгер Ракува Владислав Кочергін відзначився асистом у матчі 30-го туру чемпіонату Польщі проти Шльонська.

Він вийшов у стартовому складі та відіграв весь поєдинок. На 20-й хвилині українець виконав подачу з кутового, яку замкнув Аріель Мосур, відкривши рахунок у зустрічі.

Згодом Ракув забив ще двічі, здобувши переконливу перемогу з рахунком 3:0. Наразі команда лідирує у чемпіонаті, на 3 очки випереджаючи Лех.

У поточному сезоні на рахунку Владислава 4 голи та 5 результативних передачах за 34 зіграні матчі з клуб.

Як відомо, у березні Кочергін продовжив контракт з Ракувом до червня 2026 року.

Ракув Владислав Кочергін

Ракув

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