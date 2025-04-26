Асист Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Шльонськ у першості Польщі

Український вінгер Ракува Владислав Кочергін відзначився асистом у матчі 30-го туру чемпіонату Польщі проти Шльонська.

Він вийшов у стартовому складі та відіграв весь поєдинок. На 20-й хвилині українець виконав подачу з кутового, яку замкнув Аріель Мосур, відкривши рахунок у зустрічі.

Згодом Ракув забив ще двічі, здобувши переконливу перемогу з рахунком 3:0. Наразі команда лідирує у чемпіонаті, на 3 очки випереджаючи Лех.

У поточному сезоні на рахунку Владислава 4 голи та 5 результативних передачах за 34 зіграні матчі з клуб.

Як відомо, у березні Кочергін продовжив контракт з Ракувом до червня 2026 року.