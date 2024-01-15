Мессі - найкращий гравець 2023 року за версією ФІФА

Джерело - Чемпіон.
Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим гравцем 2023-го року.
Про це повідомляє ФІФА.
Іншими кандидатами були Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія) та Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція).
Раніше Мессі також став володарем Золотого м'яча від France Football.
Messi is crowned #TheBest! 👑🇦🇷— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024
Click here for more information. ➡️ https://t.co/niVRuFY4lP pic.twitter.com/krIyrtkexL
Нагадаємо, Гвардіола - найкращий тренер року.
Також, визначилася символічна збірна року.
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