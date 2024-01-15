Мессі - найкращий гравець 2023 року за версією ФІФА

Мессі також став володарем Золотого м'яча

Джерело - Чемпіон.

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим гравцем 2023-го року.

Про це повідомляє ФІФА.

Іншими кандидатами були Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія) та Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція).

Раніше Мессі також став володарем Золотого м'яча від France Football.

Нагадаємо, Гвардіола - найкращий тренер року.

Також, визначилася символічна збірна року.

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