Мессі - найкращий гравець 2023 року за версією ФІФА

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим гравцем 2023-го року.

Про це повідомляє ФІФА.

Іншими кандидатами були Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія) та Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція).

Раніше Мессі також став володарем Золотого м'яча від France Football.

Messi is crowned #TheBest! 👑🇦🇷



Click here for more information. ➡️ https://t.co/niVRuFY4lP pic.twitter.com/krIyrtkexL