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Лідер Колоса назвав переломний момент у грі з Шахтарем

Олександр Булава — 24 квітня 2025, 21:13
Лідер Колоса назвав переломний момент у грі з Шахтарем
Юхим Конопля та Владислав Велетень
Колос

Півзахисник Колоса Владислав Велетень вважає, що тривала пауза через перегляд ВАР у матчі з Шахтарем (4:2) пішла на користь його команді.

Його слова передає "Український футбол".

"По-перше, нам вдалося досягти результату завдяки бажанню та дисципліні. Коли прийшов Руслан Володимирович Костишин, ми всі матчі гарно грали. Але, наприклад, з Рухом (0:1) трохи не вистачило концентрації, а якщо її втрачаєш хоч на пару хвилин, то будь-який суперник в УПЛ може покарати.

Скасований гол Бондаренка зіграв велику роль. Це навіть не передати словами. Але я вважаю, що такий довгий перегляд ВАРу – це неправильно. Треба автоматизовувати лінію і робити перегляд швидшим, як у Європі. Але арбітр прийняв правильне рішення, відмінивши гол, бо в момент удару Судакова нападник Шахтаря перебував в офсайді і торкнувся м’яча", – розповів Велетень.

Зауважимо, що Велетень став героєм цього матчу. На його рахунку гол та три результативні передачі. УПЛ визнала Владислава найкращим гравцем туру, а сам гравець поскаржився на дії захисника "гірників".

Шахтар програв Колосу з рахунком 2:4 та значно погіршив свої шанси у боротьбі за чемпіонство, адже Динамо розгромило Оболонь, а Олександрія здолала Ворсклу. Тепер "гірники" з 53 балами відстають від конкурентів на 10 та 4 очки відповідно.

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