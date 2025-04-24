Будемо боротися до кінця: Пушич – про матчі з Динамо
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич оцінив протистояння з київським Динамо у чемпіонаті та Кубку України.
Цитує наставника пресслужба "гірників".
"Як я вже казав, але в певні моменти слід про це нагадувати, ми – Шахтар, наша ментальність – боротися до кінця. Це те, ким ми є. І все закінчується лише тоді, коли справді закінчується. І до того ми віддаватимемося повністю, ми боротимемося до кінця, демонструватимемо наш футбол.
А зараз попереду наступна гра, неймовірний матч. Я не можу дочекатися його. І також не можу дочекатися протистояння з ними у фіналі Кубка України. Це класичне протистояння в межах України, і я впевнений, усі в очікуванні цих двох зустрічей", – розповів Пушич.
Нагадаємо, у 25 турі УПЛ Динамо розгромило Оболонь та зберегло відрив у 6 очок від Олександрії, яка переграла Ворсклу. Шахтар програв Колосу та тепер відстає від киян на 10 балів.
Українське "класичне" відбудеться у неділю, 26 квітня.