Будемо боротися до кінця: Пушич – про матчі з Динамо

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич оцінив протистояння з київським Динамо у чемпіонаті та Кубку України.

Цитує наставника пресслужба "гірників".

"Як я вже казав, але в певні моменти слід про це нагадувати, ми – Шахтар, наша ментальність – боротися до кінця. Це те, ким ми є. І все закінчується лише тоді, коли справді закінчується. І до того ми віддаватимемося повністю, ми боротимемося до кінця, демонструватимемо наш футбол.

А зараз попереду наступна гра, неймовірний матч. Я не можу дочекатися його. І також не можу дочекатися протистояння з ними у фіналі Кубка України. Це класичне протистояння в межах України, і я впевнений, усі в очікуванні цих двох зустрічей", – розповів Пушич.