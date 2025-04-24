Іменитий баскетбольний тренер став співвласником Евертона Миколенка

Головний тренер клубу Національної баскетбольної асоціації Джейсон Кідд приєднався до нових власників Евертона, за який грає українець Віталій Миколенко.

Про це повідомила пресслужба "ірисок".

Баскетбольний фахівець приєднався до Friedkin Group, яка базується в Техасі і є новим власником клубу футбольного клубу Евертон.

"Для мене велика честь приєднатися до групи власників Евертона у такий важливий момент. З новим стадіоном на горизонті та яскравим майбутнім попереду, це чудовий момент, щоб приєднатися", – сказав Кідд.

Кідд є 10-кратним учасником Матчу всіх зірок НБА, чемпіоном НБА 2011 року у складі "Далласа" та дворазовим олімпійським чемпіоном у складі збірної США (2000, 2008).

За кар'єру тренера він також очолював Мілвокі, а в сезоні-2019/20 став чемпіоном НБА – тоді він був асистентом у штабі Френка Вогеля в Лейкерс.

Нагадаємо, лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс є одним із власників Ліверпуля.