Аврора вилетіла від Кардинала, легіонери допомогли SkyUp здобути тріумф в 1/4 фіналу Кубку України

Сьогодні, 24 квітня, відбулися чвертьфінальні матчі Фіналу восьми Кубку України з футзалу.

У першому матчі ігрового дня Суха Балка здолала львівську Енергію. Команди визначили переможця лише в серії пенальті.

У наступній грі SkyUp без особливих проблем обіграв Любарт. За киян усі чотири голи забили легіонери.

Ураган також забив чотири голи у ворота Сокіла, але пропустив двічі.

Найбільш шокуючий матч видали Кардинал-Рівне та Аврора. Столичний клуб, який став переможцем регулярного чемпіонату України, досить сенсаційно зазнав поразки.

Футзал – Кубок України

"Фінал восьми", 24 квітня

Суха Балка (Жовті Води) – Енергія (Львів) 3:3 (2:1)

Голи: 0:1 – Цілик (10), 1:1 – Топчій (15), 2:1 – Ковальов (20), 2:2 – Грицина (23), 2:3 – Тиряєв (29), 3:3 – Мілінькій (40)

SkyUp (Київ) – Любарт (Луцьк) 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – Жоао Лукас (2), 2:0 – Лукас (3), 3:0 – Шаропінью (6), 4:0 – Лукас (32), 4:1 – Запорожець (37)

Ураган (Івано-Франківськ) – Сокіл (Хмельницький) 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 – Масевич (8), 2:0 – Ткачук (16), 2:1 – Аблазов (22), 2:2 – Аблазов (30), 3:2 – Приходько (30), 4:2 – Британ (40)

Аврора (Київ) – Кардинал (Рівне) 3:4 (2:2)

Голи: 0:1 – Сорокін (6), 1:1 – Поночовний (7), 1:2 – Сорокін (12), 2:2 – Сагайдачний (12), 2:3 –Малиновський (24), 2:4 – Скибчик (25), 3:4 – Семенченко (29)

Всі поєдинки Фіналу восьми безкоштовно транслюватимуться на Київстар ТБ.

Півфінальні та фінальний матчі відбудуться на цьому ж майданчику. Вирішальний поєдинок запланований на 27 квітня. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 квітня, матчами 22 туру завершилася регулярна частина футзальної Екстра-ліги сезону 2024/25 і визначилися всі пари плейоф.