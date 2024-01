Гвардіола - найкращий тренер року за версією ФІФА

Нагороду FIFA The Best найкращому тренеру року вручили головному тренеру Манчестер Сіті Жузепу Гвардіолі.

Іншими кандидатами на цю премію були Сімоне Індзагі (Інтер) та Лучано Спаллетті (збірна Італії/Наполі).

У минулому сезоні Манчестер Сіті під його керівництвом виграв Кубок Англії, АПЛ та Лігу чемпіонів.

Pep Guardiola has been named #TheBest FIFA Men's Coach 2023! 👏



Click here for more information. ➡️ https://t.co/WfSFQ8wGkn pic.twitter.com/pyWP17m3T1