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Гвардіола - найкращий тренер року за версією ФІФА

Манчестер Сіті під його керівництвом виграв Кубок Англії, АПЛ та Лігу чемпіонів
Сьогодні 22:03 252 0
Гвардіола - найкращий тренер року за версією ФІФА
Фото: Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Інтер, #Манчестер Сіті, #Наполі, #Сімоне Індзагі, #Лучано Спаллетті

Джерело - Чемпіон.

Нагороду FIFA The Best найкращому тренеру року вручили головному тренеру Манчестер Сіті Жузепу Гвардіолі.

Іншими кандидатами на цю премію були Сімоне Індзагі (Інтер) та Лучано Спаллетті (збірна Італії/Наполі).

У минулому сезоні Манчестер Сіті під його керівництвом виграв Кубок Англії, АПЛ та Лігу чемпіонів.

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