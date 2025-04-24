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Ла Ліга назвала найкращого гравця квітня

Олександр Булава — 24 квітня 2025, 20:41
Ла Ліга назвала найкращого гравця квітня
Педрі
Getty Images

Півзахисник Барселони Педрі визнаний найкращим гравцем чемпіонату Іспанії у квітні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Гравець відіграв провідну роль у команді Гансі Фліка, яка у квітні здобула три перемоги та один раз зіграла внічию.

У голосуванні 21-річний півзахисник обійшов Хуліана Альвареса (Атлетико), Георгія Мамардашвілі (Валенсія), Хаві Пуадо (Еспаньйол) та Серджі Дардера (Мальорка).

Загалом у поточному сезоні на рахунку хавбека 46 матчів за клуб у всіх турнірах. Педрі забив 4 голів і віддав 6 результативних передач.

За підсумками 33 турів Барселона займає першу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Клуб наразі має серію з трьох перемог поспіль.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Педрі

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