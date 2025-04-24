Ла Ліга назвала найкращого гравця квітня
Педрі
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Півзахисник Барселони Педрі визнаний найкращим гравцем чемпіонату Іспанії у квітні.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Гравець відіграв провідну роль у команді Гансі Фліка, яка у квітні здобула три перемоги та один раз зіграла внічию.
У голосуванні 21-річний півзахисник обійшов Хуліана Альвареса (Атлетико), Георгія Мамардашвілі (Валенсія), Хаві Пуадо (Еспаньйол) та Серджі Дардера (Мальорка).
Загалом у поточному сезоні на рахунку хавбека 46 матчів за клуб у всіх турнірах. Педрі забив 4 голів і віддав 6 результативних передач.
За підсумками 33 турів Барселона займає першу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Клуб наразі має серію з трьох перемог поспіль.