Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2023 року за версією ФІФА

Визначилася символічна збірна 2023 року.

Про це повідомляє ФІФА.

Символічна команда 2023 року за версією ФІФА:

Воротар: Тібо Куртуа (Реал, Бельгія)

Захисники: Кайл Вокер (Манчестер Сіті, Англія), Джон Стоунз (Манчестер Сіті, Англія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Португалія)

Півзахисники:

Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Португалія), Джуд Беллінгем (Реал, Англія), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, Англія)

Нападники: Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція), Ліонель Мессі (Інтер Маямі/ПСЖ, Аргентина), Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія).

До цього головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола отримав премію як найкращий тренер 2023 року.

🚨 Introducing the 2023 FIFA FIFPRO Men's #World11, voted for exclusively by players.#TheBest | @FIFAWorldCup | @FIFAcom pic.twitter.com/nZjisXo8OQ