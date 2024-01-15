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Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2023 року за версією ФІФА

Символічна команда 2023 року за версією ФІФА
Вчора 23:14 319 0
Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2023 року за версією ФІФА
Фото: Getty Images
#ФІФА

Джерело - Чемпіон.

Визначилася символічна збірна 2023 року.

Про це повідомляє ФІФА.

Символічна команда 2023 року за версією ФІФА:

Воротар: Тібо Куртуа (Реал, Бельгія)

Захисники: Кайл Вокер (Манчестер Сіті, Англія), Джон Стоунз (Манчестер Сіті, Англія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Португалія)

Півзахисники:

Бернарду Сілва (Манчестер Сіті, Португалія), Джуд Беллінгем (Реал, Англія), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, Англія)

Нападники: Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція), Ліонель Мессі (Інтер Маямі/ПСЖ, Аргентина), Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія).

До цього головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола отримав премію як найкращий тренер 2023 року.

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