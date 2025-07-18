Зіркова Віттоцці розповіла, що було найскладніше під час повернення після важкої травми

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці після вимушеної паузи через травму серйозно налаштована на новий сезон. Вона зізналася, що найважче було викинути думки про біль із голови перед початком тренування.

Її слова передає Sport.de.

"Коли я відновила тренування, найпростішим було займатися з ясною головою. Я боялася, що біль повернеться. Ось чому перший місяць був важким, але поступово я почуваюся набагато краще і можу впоратися з навантаженнями без проблем", – заявила Віттоцці.

Нагадаємо, Віттоцці пропустила весь минулий сезон через травму спини. Раніше вона увійшла до складу збірної Італії на підготовку до сезону-2025/26.

30-річна Ліза має в активі бронзу ОІ-2018, два "золота" чемпіонатів світу, а також ставала переможницею літнього чемпіонату світу з біатлону 2022 року.