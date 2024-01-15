Едерсон - визнаний найкращим голкіпером 2023 року

Гравець отримав премію на церемонії FIFA The Best

Найкращим голкіпером 2023 року за версією ФІФА визнаний воротар Манчестер Сіті та збірної Бразилії Едерсон.

Гравець отримав премію на церемонії FIFA The Best. На неї також претендували Яссін Буну (Аль-Хілаль/ Севілья, Марокко) та Тібо Куртуа (Реал, Бельгія).

У минулому сезоні Манчестер Сіті Едерсона виграв Кубок Англії, АПЛ та Лігу чемпіонів.

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