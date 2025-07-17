Нападник збірної України продовжить кар'єру в чемпіонаті Великої Британії

Нападник національної збірної України Ілля Коренчук переходить до клубу Milton Keynes Lightning з NIHL, другого за силою чемпіонату Великої Британії.

Про це повідомила Федерація хокею України.

Три попередні сезони нападник провів в польській Екстралізі. В сезоні 2024/25 зіграв 40 матчів за Zaglebie Sosnowiec, в яких закинув 9 шайб та віддав 20 результативних передач.

Новий клуб українця – чемпіони свого дивізіону.

Раніше повідомлялося, що ще один нападник збірної України Олександр Пересунько продовжить кар'єру в чемпіонаті Польщі, де виступатиме за Унію з Освенцима.

Нагадаємо, Полонія нещодавно оголосила про підписання контракту з голкіпером збірної України Богданом Дьяченком. Також команду підсилив захисник "синьо-жовтих" Гліб Варава.