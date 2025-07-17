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Чорноморець планує підписати ще одного гравця Ворскли

Олексій Мурзак — 17 липня 2025, 19:23
Чорноморець планує підписати ще одного гравця Ворскли
Вадим Ющишин
НК Верес

Чорноморець може підписати ще одного гравця Ворскли.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, йдеться про 25-річного воротаря Вадима Ющишина, який перейшов у полтавську команду з Вереса у лютому, але так і не зіграв за клуб жодного офіційного матчу.

Його контракт розрахований до літа 2026 року.

Раніше Чорноморець вже підписав низку колишніх гравців Ворскли, серед яких Олександр Скляр, Владислав Кулач, а також Ростислав Русин, Максим Лопирьонок та Микита Степовий.

Старт сезону для "моряків" запланований на 2 серпня, разом із початком сезону у другому за силою дивізіоні України.

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