Гру завершили достроково: Динамо з червоною карткою Шапаренка поступилось Осієку

Київське Динамо зіграло свій черговий товариський матч у межах підготовки до сезону-2025/26.

Цього разу суперником столичного колективу став хорватський Осієк. Зустріч з яким завершилась мінімальною поразкою.

Єдиний гол в активі 27-річного австрійського нападника Арнела Якуповіча, яким він відзначився ударом зі штрафного.

Зазначимо, що на старті другої половини гри арбітр вилучив Миколу Шапаренка за поштовх суперника.

Після чергової сутички між командами арбітр вирішив достроково завершити зустрічі на 84-й хвилині гри.

Товариський матч

16 липня

Динамо Київ – Осієк 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 37 Якупович

Динамо: 35. Нещерет, 20. Караваєв, 32. Михавко, 40. Біловар, 44. Дубінчак, 91. Михайленко, 8. Піхальонок, 10. Шапаренко (25. Яцик, 51), 7. Ярмоленко (к), 22. Кабаєв, 11. Ванат.

Вилучений: Шапаренко (48).

Зазначимо, що напередодні кияни з червоною карткою завершили матч з румунським Корвінулом. Тоді вилучення за грубу гру отримав Олександр Тимчик.