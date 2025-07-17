Тур де Франс. Погачар розгромив суперників на першому гірському етапі

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем 12 етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 17 липня, гонщики подолали перший гірський етап – 180 км з Оша до Отакама з перевалами Кот де Лабатмаль, Коль ду Сулор, Коль де Бордер і фінальним підйомом на Отакам – 13,5 км із середнім градієнтом у 7,8%.

Маршрут 12 етапу Тур де Франс-2025 letour.fr

Погачар атакував від самого підніжжя Отакама, моментально скинувши з колеса усіх суперників. У підсумку найближчому переслідувачу, данцеві Йонасу Вінгегору з Visma Lease a Bike, він привіз 2 хвилини і 10 секунд. Топ-3 з відставанням у 2 хвилини і 23 секунди замкнув німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora.

💥 Here we go! After some great work by Jhonatan Narvaez, @TamauPogi is the first to attack!



💥 C'est parti ! Après un très gros travail de Jhonatan Narvaez, @TamauPogi déclenche les hostilités ! #TDF2025 pic.twitter.com/Knpq916OeF — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2025

Для Погачара це третя перемога на нинішньому Турі та сумарно ювілейна, 20-та в кар’єрі на "Великій петлі". Чинний чемпіон світу повернув собі жовту майку лідера загального заліку.

Результати 12 етапу:

Загальний залік:

Вчора 11 етап виграв Йонас Абрахамсен. В п’ятницю, 18 липня, в рамках 13 етапу гонщики подолають 11-кілометрову гірську розділку з Луданв’єля до Пейрагуда.