Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Велоспорт

Тур де Франс. Погачар розгромив суперників на першому гірському етапі

Олег Дідух — 17 липня 2025, 18:56
Тур де Франс. Погачар розгромив суперників на першому гірському етапі
Тадей Погачар
x.com/LeTour

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем 12 етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 17 липня, гонщики подолали перший гірський етап – 180 км з Оша до Отакама з перевалами Кот де Лабатмаль, Коль ду Сулор, Коль де Бордер і фінальним підйомом на Отакам – 13,5 км із середнім градієнтом у 7,8%.

Маршрут 12 етапу Тур де Франс-2025
Маршрут 12 етапу Тур де Франс-2025
letour.fr

Погачар атакував від самого підніжжя Отакама, моментально скинувши з колеса усіх суперників. У підсумку найближчому переслідувачу, данцеві Йонасу Вінгегору з Visma Lease a Bike, він привіз 2 хвилини і 10 секунд. Топ-3 з відставанням у 2 хвилини і 23 секунди замкнув німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora.

Для Погачара це третя перемога на нинішньому Турі та сумарно ювілейна, 20-та в кар’єрі на "Великій петлі". Чинний чемпіон світу повернув собі жовту майку лідера загального заліку.

Результати 12 етапу:

Загальний залік:

Вчора 11 етап виграв Йонас Абрахамсен. В п’ятницю, 18 липня, в рамках 13 етапу гонщики подолають 11-кілометрову гірську розділку з Луданв’єля до Пейрагуда.

Тур де Франс Тадей Погачар Йонас Вінгегор Флоріан Ліповітц

Тур де Франс

Тур де Франс-2028 відбудеться у незвичні терміни
Тур де Франс. Абрахамсен переміг із відриву, Погачар впав
Боротьба за спринтерську корону, Погачар – тіньовий лідер. Підсумки першого тижня Тур де Франс-2025
Тур де Франс. Саймон Єйтс переміг із відриву, Погачар віддав лідерство
Тур де Франс. Мерлір здобув другу перемогу

Останні новини