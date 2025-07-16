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10 років дискваліфікації: УЄФА покарала європейський клуб за договірні матчі

Олександр Булава — 16 липня 2025, 20:37
10 років дискваліфікації: УЄФА покарала європейський клуб за договірні матчі

УЄФА відсторонила чорногорський клуб Арсенал Тіват від участі в європейських змаганнях на 10 років за договірні матчі.

Про це повідомляє Associated Press.

Чорногорський клуб було визнано винним у договірному матчі. Йдеться про ігри першого кваліфікаційного раунду Ліги конференції Європи у липні 2023 року проти вірменського клубу Алашкерт.

Арсенал Тіват зіграв у першому матчі у Вірменії внічию 1:1, а потім програв удома у матчі-відповіді з рахунком 6:1, пропустивши, зокрема, два голи в компенсований час наприкінці гри.

У підсумку клуб відсторонили до сезону-2034/35 включно і оштрафували на 500 тисяч євро. Спортивний директор клубу Ранко Кргович та гравець Нікола Челебіч були дискваліфіковані довічно, а ще троє гравців отримали 10-річні дискваліфікації.

Раніше УЄФА не допустила англійський Крістал Пелес до участі в єврокубках.

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