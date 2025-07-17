Туркі: Ми працюємо над боєм Джошуа – Ф'юрі

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що він працює над організацією бою колишнього чемпіона в надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитує Туркі The Ring.

Поєдинок може відбутися у наступному році, але спершу боксери повинні провести проміжні бої.

"Бій Ентоні Джошуа й Тайсона Ф’юрі наступного року – ми працюємо над цим і розмірковуємо. Але спершу кожному з них потрібен проміжний бій. Чому? Тому що обидва йдуть після поразок. Це потрібно для розігріву та створення правильного настрою навколо поєдинку", – заявив Туркі.

Нагадаємо, Ф'юрі після другої поразки від Олександра Усика заявив, що йде з професійного боксу. Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Джошуа після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.