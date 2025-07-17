Кривбас віддав в оренду сина легендарного бразильського нападника

Кривбас оголосив про відхід в аренду бразильського півзахисника Маттео Аморозо.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Сезон 2025/26 гравець проведе у складі команди Зімбру з Молдови. В угоді є опція можливого викупу 22-річного півзахисника, який не зумів проявити себе в Україні.

Нагадаємо, Кривбас підписав Аморозо у липні минулого року. Його контракт розрахований на 4 роки.

У сезоні 2024/25 бразилець зіграв лише 14 матчів, результативними діями не відзначався.

Зазначимо, що батьком гравця є легендарний екснападник збірної Бразилії Марсіо Аморозо, який на клубному рівні представляв Парму, Мілан, Боруссію Дормунд та інші команди.