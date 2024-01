Манчестер Юнайтед відмовився від можливості орендувати Вернера

Манчестер Юнайтед взимку шукатиме варіанти взяти футболістів в оренду.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб вів переговори з РБ Лейпцигом щодо оренди нападника Тімо Вернера, але відмовився від цієї ідеї, коли дізнався, що ціна становитиме 5 млн євро.

У підсумку Вернера орендував Тоттенгем, який матиме опцію викупу за 18 млн євро.

