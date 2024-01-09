Головне
Українських спортсменів зобов'яжуть стати на облік у ТЦК: звернення Мінмолодьспорту до федерацій
Сьогодні 18:12 760 1
CAS зареєстрував унікальну апеляцію щодо допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань
Сьогодні 18:58 317
Джима пропустить чемпіонат Європи-2024
Сьогодні 18:25 263
Наполі хоче придбати Судакова вже цієї зими
Сьогодні 14:56 581
Луческу назвав два титуловані європейські клуби, які відмовився тренувати
Сьогодні 14:26 1048
Динамо цікавиться захисником Славії
Сьогодні 13:26 471
Нападник Діли перейшов до Ворскли
Сьогодні 13:11 460
Юрченко близький до переходу у Металіст 1925
Сьогодні 12:41 375
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні
Сьогодні 12:24 39514 1
Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 08:08 3830
Прямі трансляції

Тоттенгем представив Вернера

Тоттенгем представив нападника
Сьогодні 21:38 209 0
Тоттенгем представив Вернера
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #РБ Лейпциг, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - tottenhamhotspur.com.

Нападник РБ Лейпцига Тімо Вернер перейшов у Тоттенгем.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

27-річний німець виступатиме за "шпор" за орендною угодою протягом наступних півроку.

У контракті німця прописана опція викупу, проте розмір виплати не розголошується. Тімо гратиме під 16-м номером.

Нагадаємо, що це не перша спроба Вернера заграти в АПЛ. Раніше він захищав кольори Челсі, у 89 матчах німець відзначився 23 рази.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі 3830
Стала відома причина смерті Шершуна Стала відома причина смерті Шершуна 1606
Українських спортсменів зобов'яжуть стати на облік у ТЦК: звернення Мінмолодьспорту до федерацій Українських спортсменів зобов'яжуть стати на облік у ТЦК: звернення Мінмолодьспорту до федерацій 760 1
Журналіст: Шершун тривалий час лікувався за кордоном Журналіст: Шершун тривалий час лікувався за кордоном 1122
Луческу назвав два титуловані європейські клуби, які відмовився тренувати Луческу назвав два титуловані європейські клуби, які відмовився тренувати 1048
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні 39514 1
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 353421
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 99402
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 9871
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 21875
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 85426
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 17640 1