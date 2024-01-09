Тоттенгем представив Вернера

Тоттенгем представив нападника

Нападник РБ Лейпцига Тімо Вернер перейшов у Тоттенгем.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

27-річний німець виступатиме за "шпор" за орендною угодою протягом наступних півроку.

У контракті німця прописана опція викупу, проте розмір виплати не розголошується. Тімо гратиме під 16-м номером.

Нагадаємо, що це не перша спроба Вернера заграти в АПЛ. Раніше він захищав кольори Челсі, у 89 матчах німець відзначився 23 рази.

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