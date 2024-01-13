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На конгрес УАФ запросили Блохіна, Бєланова, Реброва, Гутцайта, Бідного

Сьогодні 19:22 238 0
На конгрес УАФ запросили Блохіна, Бєланова, Реброва, Гутцайта, Бідного
#Вадим Костюченко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Триває підготовка до конгресу, на якому 25 січня обиратимуть нового президента асоціації.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

"Підготовка до конгресу триває згідно із затвердженим графіком. До процесу залучені всі відповідні служби та підрозділи асоціації. Наразі ми маємо підтвердження щодо участі в конгресі делегатів від усіх членів УАФ. Також ми продовжуємо отримувати підтвердження й від запрошених почесних гостей. Зокрема, на конгрес запрошені володарі Золотого м’яча Олег Блохін та Ігор Бєланов.

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Буде там і головний тренер збірної України Сергій Ребров. Підтвердили приїзд у Будинок футболу також голова НОК України Вадим Гутцайт, виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. Завершується погодження деталей візиту представників ФІФА та УЄФА, окремих асоціацій європейських країн", - сказав Костюченко.

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