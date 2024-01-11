Шевченко планує революцію в УАФ

Кандидат на посаду президента УАФ Андрій Шевченко проведе ряд зустрічей з керівництвом обласних асоціацій футболу, Прем’єр-ліги, Професійної футбольної ліги.

Про це повідомляє sport.ua.

Цей передвиборчий тур розпочнеться 16 січня у Львові, 17-18 січня такі зустрічі відбудуться в Києві, 19-го – в Одесі й 21-го – в Харкові.

Коли Шевченко стане повноцінним головою українського футболу, до керівництва УАФ також увійдуть: два перші віце-президенти, три віце-президенти, генеральний секретар, який відповідатиме за адміністративну роботу, 18 членів Виконкому.

У нинішньому складі Виконкому УАФ працює 43 функціонери.

Нагадаємо, що позачерговий Конгрес УАФ, на якому Шевченко буде обраний президентом Асоціації, відбудеться у Києві 25 січня.