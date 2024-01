Ювентус та Лілль домовилися про трансфер Джало

Ювентус домовився з Ліллем про підписання центрального захисника Тіагу Джало.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу має скласти 3,5 мільйони євро. Остаточне рішення прийматиме сам гравець.

У боротьбі за Джало протягом тривалого часу лідирував Інтер. "Нерадзуррі" стежили за португальцем декілька років, а восени вели з ним переговори щодо переходу на правах вільного агента влітку цього року.

Якщо Тіагу вирішить дочекатися кінця сезону і перейти в Інтер вільним агентом, то Лілль триматиме гравця на лаві запасних усі 6 місяців.

