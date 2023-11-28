Інтер погодив контракт із захисником Лілля

Джало перейде в міланський клуб вільним агентом

Міланський Інтер погодив умови особистого контракту з центральним захисником Лілля Тіаго Джало.

Про це повідомляє fcinter1908.it.

23-річний португальський центрдеф перейде до "Інтера" як вільний агент влітку 2023 року, коли спливе термін його контракту з Ліллем.

Зараз Тіаго Джало відновлюється після розриву хрестоподібної зв'язки коліна. Через це захисник ще не провів жодного матчу в нинішньому сезоні. Трансферна вартість гравця оцінюється в 16 мільйонів євро.

У неділю Інтер зіграв унічию 1:1 з Ювентусом у 13-му турі Серії А.