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Інтер погодив контракт із захисником Лілля

Джало перейде в міланський клуб вільним агентом
Сьогодні 20:55 199 0
Інтер погодив контракт із захисником Лілля
#Інтер, #Лілль

Джерело - sport.ua.

Міланський Інтер погодив умови особистого контракту з центральним захисником Лілля Тіаго Джало. 

Про це повідомляє fcinter1908.it.

23-річний португальський центрдеф перейде до "Інтера" як вільний агент влітку 2023 року, коли спливе термін його контракту з Ліллем.

Зараз Тіаго Джало відновлюється після розриву хрестоподібної зв'язки коліна. Через це захисник ще не провів жодного матчу в нинішньому сезоні. Трансферна вартість гравця оцінюється в 16 мільйонів євро.

У неділю Інтер зіграв унічию 1:1 з Ювентусом у 13-му турі Серії А.

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