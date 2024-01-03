Джерело - FIFPro.
Визначилися номінанти на потрапляння до збірної року за версією FIFPro.
Про це повідомляє сайт організації.
Голкіпери: Тібо Куртуа (Реал), Едерсон (Манчестер Сіті), Еміліано Мартінес (Астон Вілла)
Захисники: Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Едер Мілітао (Реал), Антоніо Рюдігер (Реал), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кайл Вокер (Манчестер Сіті)
Півзахисники: Джуд Беллінгем (Реал), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Ілкай Гюндоган (Барселона), Лука Модрич (Реал), Родрі (Манчестер Сіті), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Федеріко Вальверде (Реал)
Нападники: Карім Бензема (Аль-Іттіхад), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Вінісіус Жуніор (Реал)
Імена переможців будуть оголошені на церемонії нагородження, яка відбудеться 15 січня у Лондоні.
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