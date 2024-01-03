Мессі та Роналду серед кандидатів

Джерело - FIFPro.

Визначилися номінанти на потрапляння до збірної року за версією FIFPro.

Про це повідомляє сайт організації.

Голкіпери: Тібо Куртуа (Реал), Едерсон (Манчестер Сіті), Еміліано Мартінес (Астон Вілла)

Захисники: Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Едер Мілітао (Реал), Антоніо Рюдігер (Реал), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кайл Вокер (Манчестер Сіті)

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Реал), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Ілкай Гюндоган (Барселона), Лука Модрич (Реал), Родрі (Манчестер Сіті), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Федеріко Вальверде (Реал)

Нападники: Карім Бензема (Аль-Іттіхад), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Вінісіус Жуніор (Реал)

Імена переможців будуть оголошені на церемонії нагородження, яка відбудеться 15 січня у Лондоні.

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