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Тренер Валенсії вірить у прогрес Яремчука

Рубен Бараха прокоментував перемогу над Вільярреалом
Сьогодні 11:40 199 0
Тренер Валенсії вірить у прогрес Яремчука
Фото - gettyimages
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - as.com.

Наставник Валенсії Рубен Бараха оцінив перемогу над Вільярреалом (3:1) у 19-му турі Ла-Ліги.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Всі зіграли добре, у тому числі й Роман, який відзначився голом. Ми можемо стати сильнішими, якщо будемо конкурентним колективом.

Ніхто з гравців ротації не здався – вони показали серйозне ставлення до справи. Є приклад, коли для впевненості був потрібен гол від нападаючого. Я впевнений, що Яремчук виросте", - відзначив Бараха.

Нагадаємо, Яремчук отримав найвищу оцінку за матч із Вільярреалом.

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