Тренер Валенсії вірить у прогрес Яремчука

Наставник Валенсії Рубен Бараха оцінив перемогу над Вільярреалом (3:1) у 19-му турі Ла-Ліги.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Всі зіграли добре, у тому числі й Роман, який відзначився голом. Ми можемо стати сильнішими, якщо будемо конкурентним колективом.

Ніхто з гравців ротації не здався – вони показали серйозне ставлення до справи. Є приклад, коли для впевненості був потрібен гол від нападаючого. Я впевнений, що Яремчук виросте", - відзначив Бараха.